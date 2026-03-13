sábado, 14/03/2026

Servidora morre em colisão de moto na BR-267

Milton
Publicado por Milton
Foto: Itamar Buzzatta

Porto Murtinho lamenta perda de servidora municipal

Lucélia Rolon Espindola, servidora municipal da Secretaria de Esportes, morreu na madrugada desta sexta-feira, 13 de março, após perder o controle de sua moto e colidir contra o guard-rail no quilômetro 3 da BR-267 em Porto Murtinho. O impacto foi violento, arremessando a motocicleta para o centro da pista e o corpo da vítima para fora da via, causando morte instantânea.

O Corpo de Bombeiros confirmou o óbito no local, enquanto a Polícia Militar isolou a área e equipes da PRF prestaram apoio. Moradora da região do Bocaiuval, Lucélia utilizava a rodovia diariamente e era conhecida por sua dedicação às lutas marciais. Amigos, colegas de trabalho e moradores da cidade prestaram homenagens à servidora.

A Polícia Civil realizou perícia e o corpo será encaminhado ao IMOL antes da liberação para velório e sepultamento.

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POLÍCIA

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