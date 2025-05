Senador propõe gestão binacional de aeroportos na fronteira Brasil-Paraguai

Na sessão desta segunda-feira (5) do Parlamento do Mercosul (Parlasul), o senador Nelsinho Trad (PSD-MS) propôs uma gestão binacional para os aeroportos de Ponta Porã/MS e Pedro Juan Caballero/Paraguai. A ideia é seguir o modelo já aplicado no terminal entre Rivera (Uruguai) e Santana do Livramento (RS), promovendo uma integração logística entre os dois países.

Segundo o parlamentar, a proposta visa fortalecer o comércio, facilitar o fluxo turístico e estimular a economia regional. A recomendação prevê a adoção de normas internacionais da Organização da Aviação Civil Internacional (OACI), incluindo procedimentos migratórios e aduaneiros unificados.

“Essa é uma região com forte ligação econômica. O aeroporto binacional trará mais desenvolvimento e oportunidades para o Mato Grosso do Sul”, destacou Trad. A sugestão será analisada pelo Parlasul ainda nesta sessão.

A iniciativa ocorre após o senador retornar de missão oficial à Europa, onde reforçou a importância da infraestrutura para o comércio internacional. A sessão do Parlasul pode ser acompanhada ao vivo pelo YouTube e Facebook a partir das 11h (horário de Brasília).