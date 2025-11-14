Senador Nelsinho Trad propõe rastreamento de bebidas para conter intoxicações

Dois meses após a crise de intoxicação por metanol, o país registrou 60 casos confirmados e 15 mortes, com outras 47 ocorrências ainda em investigação. Diante da situação, o senador Nelsinho Trad (PSD-MS), médico, apresentou o projeto de lei 5734/2025, que cria o Sistema Nacional de Rastreabilidade de Produtos e a Identidade Única do Produto.

O texto prevê que cada garrafa de bebida tenha um código individual e criptografado, emitido pela Casa da Moeda, capaz de rastrear toda a cadeia de produção, transporte e venda. O sistema será alimentado por dados de diferentes ministérios e operado pelo Serpro, garantindo mais segurança ao consumidor.

Segundo Trad, o selo de autenticidade permitirá que o consumidor saiba se o produto é legítimo e seguro. Pesquisa da Ipsos-Ipec revela que sete em cada dez brasileiros têm medo de consumir bebidas adulteradas. Como resultado, 54% reduziram o consumo de álcool e 17% passaram a consumir apenas cerveja. A medida busca evitar novas tragédias, principalmente durante as festas de fim de ano.