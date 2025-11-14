sexta-feira, 14/11/2025

Senador Nelsinho Trad propõe rastreamento de bebidas para conter intoxicações

Projeto propõe código único para cada bebida

Milton
Publicado por Milton
Foto: Ilustrativa

Dois meses após a crise de intoxicação por metanol, o país registrou 60 casos confirmados e 15 mortes, com outras 47 ocorrências ainda em investigação. Diante da situação, o senador Nelsinho Trad (PSD-MS), médico, apresentou o projeto de lei 5734/2025, que cria o Sistema Nacional de Rastreabilidade de Produtos e a Identidade Única do Produto.

O texto prevê que cada garrafa de bebida tenha um código individual e criptografado, emitido pela Casa da Moeda, capaz de rastrear toda a cadeia de produção, transporte e venda. O sistema será alimentado por dados de diferentes ministérios e operado pelo Serpro, garantindo mais segurança ao consumidor.

Segundo Trad, o selo de autenticidade permitirá que o consumidor saiba se o produto é legítimo e seguro. Pesquisa da Ipsos-Ipec revela que sete em cada dez brasileiros têm medo de consumir bebidas adulteradas. Como resultado, 54% reduziram o consumo de álcool e 17% passaram a consumir apenas cerveja. A medida busca evitar novas tragédias, principalmente durante as festas de fim de ano.

CATEGORIAS:
POLÍTICA

Últimas Notícias

Mais notícias

MIRANDA: 41ª mirancopa, a maior edição.

ANELISE PEREIRA - 0
Evento totalmente automatizado reuniu mais de 2.500 atletas e consolidou Miranda como referência esportiva em Mato Grosso do Sul UM NOVO TEMPO PARA O ESPORTE...
Leia mais

CRA anuncia novo treinador estreante no MS para temporada 2026

Milton - 0
O Clube de Regatas Aquidauana (CRA) anunciou oficialmente a contratação de Renan Martins como novo treinador para a Série A do Campeonato Sul-Mato-Grossense 2026.Com...
Leia mais

ACP lança Prêmio Educar para as Relações Étnico-Raciais e reafirma compromisso com uma educação pública sem racismo

ANELISE PEREIRA - 0
No mês da Consciência Negra, a ACP – Sindicato Campo-Grandense dos Profissionais da Educação Pública reafirma seu compromisso histórico com uma educação pública democrática,...
Leia mais

Projeto de Lei do Dr. Victor Rocha que institui o Dia da Segurança Privada é aprovado em única discussão na Câmara de Campo Grande

Milton - 0
A Câmara Municipal de Campo Grande aprovou, em única discussão e votação, o Projeto de Lei nº 12.091/2025, de autoria do vereador Dr. Victor...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia