Senador Nelsinho Trad participa de missão para fortalecer comércio Brasil-União Europeia

O senador Nelsinho Trad (PSD-MS) participou de missão oficial à Europa, representando o Brasil nas negociações sobre o acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia. Esse acordo é essencial para estados exportadores, como Mato Grosso do Sul. Trad, que preside a Comissão de Relações Exteriores do Senado e lidera a delegação brasileira no Parlamento do Mercosul, defende uma política externa mais atuante do Congresso.

“O Senado não pode ser coadjuvante. Nosso papel é fortalecer a presença do Brasil no mundo, abrir mercados e garantir oportunidades para quem produz”, disse ele.