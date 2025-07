Senador Nelsinho Trad Convoca CRE para Discutir Medidas dos EUA

O senador Nelsinho Trad (PSD-MS), presidente da Comissão de Relações Exteriores (CRE) do Senado, convocou uma reunião extraordinária para a próxima terça-feira (15) com foco nas recentes medidas dos Estados Unidos contra produtos brasileiros. O encontro reunirá representantes do Ministério das Relações Exteriores (MRE), do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), da Agricultura, além de entidades como a Confederação Nacional da Indústria (CNI) e a Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária (CNA).

O objetivo da reunião é discutir estratégias para mitigar os impactos das tarifas impostas pelos EUA e garantir a competitividade dos produtos nacionais. Trad enfatizou a importância de manter um bom relacionamento bilateral, que já dura mais de dois séculos, e destacou a necessidade de uma resposta diplomática rápida. Ele também mencionou a proposta da Embaixada dos EUA em Brasília de formar uma missão parlamentar brasileira para dialogar diretamente com o Congresso norte-americano, com apoio do vice-presidente Geraldo Alckmin.

A reunião será um passo importante para definir as ações do Brasil diante das barreiras comerciais e preservar o comércio bilateral. Mais detalhes sobre a missão parlamentar serão divulgados em breve.