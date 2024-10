Senador Nelsinho Trad conquista mais R$ 920 mil para obras de asfalto e drenagem

Ivinhema e Nova Alvorada do Sul são os municípios contemplados com os recursos federais

O senador Nelsinho Trad (PSD) conquistou mais R$ 920 mil para dois municípios de Mato Grosso do Sul: Ivinhema recebeu R$ 551.714,71 e Nova Alvorada do Sul R$ 368.893,47. Ambos são recursos do Ministério das Cidades para obras de asfalto e drenagem.

Em período de campanha eleitoral, o senador Nelsinho Trad esteve em Nova Alvorada do Sul e anunciou à população que, em breve, a rua iluminada por onde passava seria asfaltada. O prefeito, recém reeleito, José Paulo Paleari, comemorou pela liberação da verba esperada para investimentos em pavimentação asfáltica. “O senador tem sido um grande parceiro de Nova Alvorada do Sul”, disse o prefeito José Paulo Paleari.

Nesses cinco anos de mandato do senador Nelsinho Trad, Nova Alvorada já recebeu R$ 5,1 milhões de recursos destinados pelo parlamentar e mais R$ 64 milhões em financiamentos. Em Ivinhema, a atuação do senador Nelsinho Trad também é parecida, conseguiu R$ 10,7 milhões para o município e viabilizou R$ 12,3 milhões em financiamentos. “Estamos trabalhando pelos 79 municípios de Mato Grosso do Sul”, destacou o senador.