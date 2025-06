Receita libera R$ 11 bilhões no maior lote de restituição do IR

A Receita Federal paga nesta segunda-feira (30) o segundo lote de restituição do Imposto de Renda 2025, o maior da história em valor e número de contribuintes. Ao todo, 6.545.322 pessoas vão receber R$ 11 bilhões. O lote inclui apenas contribuintes com prioridade legal ou preferencial, como idosos, professores e pessoas com deficiência ou doenças graves.

A maior parte dos beneficiados 4,7 milhões usaram a declaração pré-preenchida e optaram por receber via Pix, o que garantiu prioridade. Outros 1 milhão de contribuintes têm entre 60 e 79 anos, e cerca de 148 mil têm mais de 80 anos. O crédito será feito na conta bancária ou chave Pix informada na declaração.

A consulta foi liberada no dia 23 e pode ser feita pelo site ou aplicativo da Receita. Quem não estiver no lote deve verificar pendências no e-CAC e, se necessário, retificar a declaração.

Se o depósito não for feito, o valor ficará disponível para resgate no Banco do Brasil por até um ano.