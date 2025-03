Senador Nelsinho Trad cobra soluções para crise aérea em MS

O senador Nelsinho Trad (PSD/MS) participou de uma reunião com o ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, e representantes de empresas aéreas para discutir os impactos da suspensão de voos comerciais em Mato Grosso do Sul. O encontro, realizado na terça-feira (11), cobrou ações urgentes para ampliar a malha aérea no estado, afetada pela redução de voos em cidades como Três Lagoas e Bonito.

O ministro anunciou um investimento de R$ 200 milhões no Aeroporto de Dourados, com obras de um novo terminal previstas para iniciar na sexta-feira (15). Além disso, mais de R$ 250 milhões serão aplicados na requalificação de pistas de aeródromos do interior até 2026.

Apesar dos investimentos, o senador destacou que as companhias aéreas continuam reduzindo suas operações, prejudicando a conectividade e o turismo. Ele também solicitou incentivos para a manutenção e ampliação de voos, além da redução do ICMS sobre o querosene de aviação. O ministro reafirmou o compromisso com o fortalecimento da aviação regional, reconhecendo a importância do setor para o desenvolvimento do estado.