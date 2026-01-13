quarta-feira, 14/01/2026

Senador Nelsinho cumpre agenda em Paranaíba em sua primeira atividade oficial de 2026

Milton
Publicado por Milton

O senador Nelsinho Trad (PSD) esteve em Paranaíba em sua primeira agenda oficial de 2026, onde cumpriu compromissos institucionais e participou de atividades voltadas ao fortalecimento do setor produtivo e do esporte local.

Na cidade, o parlamentar se reuniu com membros da diretoria do Sindicato Rural de Paranaíba, ocasião em que ouviu demandas dos produtores e colocou o gabinete parlamentar à disposição da entidade, reforçando o diálogo permanente com o setor.

A convite do empresário Damião Martins,  senador Nelsinho Trad também prestigiou o Jogo das Estrelas do Clube Atlético Paranaibense. Vestindo a camisa 10, entrou em campo no segundo tempo ao lado dos ex-jogadores Flávio Conceição e Maurinho, marcando dois gols — um de pênalti e outro após cruzamento na área.

Botafoguense declarado, o senador destacou a importância da valorização do esporte e da história do futebol no município. “Paranaíba não pode apagar a história do futebol”, afirmou, ao elogiar a mobilização em torno do esporte local.

CATEGORIAS:
POLÍTICA

Últimas Notícias

Mais notícias

Contrabando de agrotóxicos é flagrado pelo DOF em Ponta Porã

Milton - 0
O DOF apreendeu 250 litros de agrotóxicos contrabandeados do Paraguai em Ponta Porã, na MS-164, durante bloqueio próximo ao Trevo do Copo Sujo. Um...
Leia mais

Reboque adulterado é apreendido pela PRF na BR-262

Milton - 0
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou uma apreensão de reboque adulterado nesta quarta-feira (7), em Água Clara (MS), durante fiscalização na BR-262. Ao abordar...
Leia mais

Governo de MS leva água aos assentamentos de Itaquiraí e reforça políticas públicas no campo

Milton - 0
O Governo de Mato Grosso do Sul cumpriu, na manhã desta quarta-feira (8), agenda de entregas históricas nos assentamentos de Itaquiraí, reafirmando o compromisso...
Leia mais

Menos tensão na Venezuela anima investidores e derruba dólar

Milton - 0
A cotação do dólar comercial encerrou esta terça‑feira, 6 de janeiro de 2026, em R$ 5,379, marcando a quarta queda consecutiva da moeda norte‑americana frente...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia