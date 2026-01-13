Senador Nelsinho cumpre agenda em Paranaíba em sua primeira atividade oficial de 2026

O senador Nelsinho Trad (PSD) esteve em Paranaíba em sua primeira agenda oficial de 2026, onde cumpriu compromissos institucionais e participou de atividades voltadas ao fortalecimento do setor produtivo e do esporte local.

Na cidade, o parlamentar se reuniu com membros da diretoria do Sindicato Rural de Paranaíba, ocasião em que ouviu demandas dos produtores e colocou o gabinete parlamentar à disposição da entidade, reforçando o diálogo permanente com o setor.

A convite do empresário Damião Martins, senador Nelsinho Trad também prestigiou o Jogo das Estrelas do Clube Atlético Paranaibense. Vestindo a camisa 10, entrou em campo no segundo tempo ao lado dos ex-jogadores Flávio Conceição e Maurinho, marcando dois gols — um de pênalti e outro após cruzamento na área.

Botafoguense declarado, o senador destacou a importância da valorização do esporte e da história do futebol no município. “Paranaíba não pode apagar a história do futebol”, afirmou, ao elogiar a mobilização em torno do esporte local.