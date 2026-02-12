quinta-feira, 12/02/2026

Senado se despede de Célio Azevedo, fotógrafo pioneiro da Agência Senado

Profissional atuou por mais de três décadas no Senado Federal

Célio Azevedo trabalhou por mais de três décadas no Senado, onde registrou episódios marcantes da história política nacional. Foto: Jane de Araújo/Agência Senado

Servidor acompanhou momentos históricos como a redemocratização e a Constituinte

Morreu nesta quarta-feira (11), em Brasília, aos 88 anos, Célio Azevedo, primeiro fotógrafo da Agência Senado, em decorrência de complicações de pneumonia. Natural de Niterói (RJ), ele iniciou suas atividades no Senado em 1974 e permaneceu no cargo até 2008, quando se aposentou compulsoriamente aos 70 anos. Ao longo de mais de três décadas de atuação, registrou momentos marcantes da história política nacional, como a redemocratização, a Assembleia Nacional Constituinte e as CPIs do Banestado e dos Correios. Em 2007, foi homenageado pelo então senador Arthur Virgílio com voto de aplauso pela trajetória profissional e pela exposição de fotografias que retrataram atividades legislativas.

Colegas destacam que Célio era reconhecido pela serenidade, gentileza e dedicação ao trabalho, mantendo postura conciliadora independentemente de posicionamentos políticos. A chefe de serviço adjunta da Fotografia da Agência Senado, Elina Rodrigues, lembrou que ele se referia à aposentadoria como “a expulsadeira”, por desejar continuar em atividade. Para familiares, Célio deixa o legado de profissional comprometido e pai presente, que tinha paixão pela fotografia e pelo Senado Federal.

Célio Azevedo registrou a eleição de Tancredo Neves, em 1985 Célio registrou Ulysses Guimarães com a Constituição de 1988

Fotos: Célio de Azevedo

