Senado bate recorde de aprovações em 2025

Em 2025, o Senado Federal aprovou 778 proposições legislativas, incluindo 122 projetos de lei, 17 medidas provisórias e 9 emendas à Constituição, durante 198 sessões plenárias. O mês de agosto foi o mais produtivo, com 107 matérias aprovadas, seguido por maio e abril. Além disso, 403 matérias tiveram tramitação terminativa nas comissões, dispensando votação em Plenário. Entre os temas mais relevantes estão economia, políticas sociais e meio ambiente, como o PL que isenta do Imposto de Renda quem ganha até R$ 5 mil e o PL da proteção digital de crianças e adolescentes.

Essas ações refletem o esforço da Casa em atender demandas sociais e econômicas com celeridade. O Senado também aprovou projetos voltados à infraestrutura, segurança pública e administração pública, fortalecendo políticas estratégicas para o país. O balanço da Secretaria-Geral da Mesa demonstra a produtividade e diversidade das matérias que impactam diretamente a sociedade brasileira.