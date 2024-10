Seminário de Saúde Mental e Trabalho no Bioparque Pantanal

Hoje (17) o Bioparque Pantanal receberá o “Seminário de Saúde Mental e Trabalho”, promovido pela SES. O evento tem como objetivo discutir os fatores psicossociais que impactam a saúde dos trabalhadores e explorar formas de intervenção para criar ambientes de trabalho mais saudáveis.

Durante o seminário, especialistas abordarão temas como a Síndrome de Burnout, o sofrimento psíquico no trabalho e o assédio moral. Também será discutida a evolução da RENAST (Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador) e o papel dos SESMT (Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho) na vigilância da saúde.

Maria Madalena Xavier de Almeida, coordenadora de Vigilância em Saúde do Trabalhador da SES, destaca a importância de refletir sobre como o trabalho afeta a saúde mental dos indivíduos, promovendo a interação entre diferentes segmentos, como universidades, representantes de classe e profissionais da saúde.

O seminário conta com o apoio do Ministério Público do Trabalho (MPT) e da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas).