ITAPORÃ: Com fomento da prefeitura, são 60 hectares de plantio de mandioca.

A Prefeitura de Itaporã, MS, está incentivando o plantio de mandioca, visando o aumento da produção e geração de renda para os agricultores locais. A iniciativa inclui a distribuição de mudas de mandioca de qualidade e assistência técnica para garantir o sucesso do cultivo. Qualquer produtor que se interessar pode procurar a gerencia de Agricultura e Desenvolvimento Rural, está oferecendo aos produtores rurais toda a orientação desde o preparo do solo ao plantio e também o contato para o escoamento da produção. Segundo o gerente da pasta, Jose Assis Junior, hoje Itaporã conta com 60 hectares cadastradas com mandioca plantada. A Agraer como parceira do município disponibiliza toda a assistência técnica, enquanto que o preparo da área com trator é feito pela prefeitura em parceria com o CMDR.

Incentivo à produção:

Ações que visam impulsionar a produção de mandioca, tanto para o consumo interno quanto para a comercialização.

O objetivo principal é fortalecer a agricultura familiar, promover a segurança alimentar e gerar novas oportunidades de negócios no município. A prefeitura destaca a importância da mandioca como um alimento tradicional e culturalmente relevante, além de seu potencial econômico.

Essa iniciativa demonstra o compromisso da prefeitura em apoiar o desenvolvimento rural e garantir que os agricultores tenham acesso a recursos e conhecimentos para prosperar em suas atividades.