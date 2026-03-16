Semana do Artesão reafirma identidade cultural e fortalece economia criativa de Mato Grosso do Sul

Expressão direta das tradições e das influências indígenas e fronteiriças, o artesanato de Mato Grosso do Sul é mais do que técnica. É memória moldada em argila, fibra trançada à mão, madeira que ganha som e sementes que se transformam em arte. A Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul celebra essas belezas e inspirações na 18ª Semana do Artesão, que acontece de 18 a 25 de março, em Campo Grande.
Promovida pelo Governo do Estado, a iniciativa marca as comemorações pelo Dia do Artesão (19 de março) e se consolida como uma das principais políticas públicas de valorização do fazer artesanal, aliando geração de renda, capacitação e intercâmbio cultural.
O evento fortalece o setor desde 2007, reforçando seu papel como atividade econômica sustentável e promovendo não apenas a comercialização, mas o reconhecimento do artesanato como patrimônio identitário do Estado.
Feira “Mãos que Criam” abre programação
O ponto alto da programação é a Feira de Artesanato “Mãos que Criam”, realizada de 18 a 22 de março, no Armazém Cultural da Feira Central. O espaço reunirá artesãos de 16 municípios do interior, além da participação de oito etnias indígenas de Mato Grosso do Sul, reforçando a diversidade cultural que caracteriza a produção local.
A abertura oficial acontece no dia 18, às 18 horas, com homenagens a três nomes que ajudaram a construir a história do artesanato sul-mato-grossense: Marilde Cecília Ferreira (Rio Verde), Luiz Gonzaga de Oliveira – “Luizinho” (Campo Grande) e Elizabeth Antunes Marques – “Beth Marques”.
Durante os cinco dias de feira, o público poderá adquirir peças de referência cultural, produtos da gastronomia regional e acompanhar apresentações artísticas com o Duo Borba Nonnato, Jerry Espíndola, Gui Valença, Karla Coronel, Lianny Melo, Circo do Mato e Flor de Pequi. Tudo com entrada franca.
Negócios e uma nova Casa do Artesão
A programação também evidencia o caráter estratégico do artesanato para a economia criativa. No dia 19 o Sebrae/MS sedia a Rodada de Negócios, evento que colocará artesãos sul-mato-grossenses frente a frente com dez lojistas de diversas regiões do país, ampliando oportunidades de mercado.
No mesmo dia será lançado o projeto da segunda filial da Casa do Artesão, no Shopping Campo Grande — iniciativa que integra o plano de expansão da marca e reforça a presença institucional do artesanato em novos espaços de comercialização.
Já no dia 20, o Encontro dos Artesãos de MS reunirá profissionais e representantes da Federação dos Artesãos para planejamento estratégico das ações de 2026 e 2027, além de visita mediada ao Centro de Referência do Artesanato.
Oficinas aproximam público do fazer artesanal
Um dos diferenciais da Semana do Artesão é a vivência prática. Oficinas abertas ao público acontecerão no Armazém Cultural, com mestres e artesãos compartilhando diferentes técnicas
Além das atividades voltadas ao público geral, a programação inclui oficinas em escolas públicas, levando aos estudantes o contato direto com patrimônios imateriais do Estado, como a Cerâmica Terena e a Viola de Cocho, buscando inspirar novas gerações e preservar saberes tradicionais reconhecidos como patrimônio cultural sul-mato-grossense.
Confira a programação de oficinas da 18ª Semana do Artesão e se inscreva pelos links:
18 de março (quarta) – Armazém Cultural / Feira Central
- Técnica em Fibras Naturais – Trançado (Magali Ono)
14h às 18h
https://www.sympla.com.br/evento/oficina-de-tecnica-em-fibras-naturais-por-magali-ono/3310400
- Técnica em Fibras Naturais – Trançado (Magali Ono)
18h às 21h
https://www.sympla.com.br/evento/oficina-de-tecnica-em-fibras-naturais-por-magali-ono/3310400
- Montagem de Biojoias (Beatriz Barros)
14h às 18h
https://www.sympla.com.br/evento/oficina-de-montagem-de-biojoias-por-beatriz-barros-vespertino/3310417
- Modelagem em Cerâmica (Andrea Lacet)
18h às 21h
https://www.sympla.com.br/evento/oficina-de-modelagem-em-ceramica-por-andrea-lacet-noturno/3310428
19 de março (quinta) – Armazém Cultural / Feira Central
- Modelagem em Cerâmica (Marilde Cecília Ferreira)
14h às 18h
https://www.sympla.com.br/evento/oficina-de-modelagem-em-ceramica-por-marilde-cecilia-ferreira-vespertino/3310435
- Bordado (Leonice Pacheco)
18h às 21h
https://www.sympla.com.br/evento/oficina-de-bordado-por-leonice-pacheco-noturno/3310441
- Montagem de Biojoias (Beatriz Barros)
14h às 18h
- Modelagem em Cerâmica (Andrea Lacet)
18h às 21h
(Mesmos links do dia 18 para estas oficinas)
20 de março (sexta) – Armazém Cultural / Feira Central
- Modelagem em Cerâmica (Marilde Cecília Ferreira)
14h às 18h
- Bordado (Leonice Pacheco)
18h às 21h
Workshop Especial
• Mídia e suas Funcionalidades (Aniela Paes)
14h às 17h30
https://www.sympla.com.br/evento/worshop-midia-e-suas-funcionalidades/3310443
21 de março (sábado) – Armazém Cultural / Feira Central
- Confecção de Brinquedos Infantis (Sibele Forato Ferreira) – Público Infantil
14h às 18h
https://www.sympla.com.br/evento/oficina-de-confeccao-de-brinquedos-infantis-por-sibele-forato-ferreira-vespertino/3310449
- Estamparia (Jane Arguelho)
18h às 21h
https://www.sympla.com.br/evento/oficina-de-estamparia-por-jane-arguelho-noturno/3310452
- Modelagem em Argila (Elizabeth Marques)
14h às 18h
https://www.sympla.com.br/evento/oficina-de-modelagem-em-argila-por-elizabeth-marques/3310460
- Confecção de Cabaças (Lourdes Pedrão)
18h às 21h
https://www.sympla.com.br/evento/oficina-de-confeccao-de-cabacas-por-lourdes-pedrao-noturno/3310466
22 de março (domingo) – Armazém Cultural / Feira Central
- Confecção de Brinquedos Infantis (Sibele Forato Ferreira)
14h às 18h
- Estamparia (Jane Arguelho)
18h às 21h
- Modelagem em Argila (Elizabeth Marques)
14h às 18h
- Confecção de Cabaças (Lourdes Pedrão)
18h às 21h
(Links mantêm-se os mesmos do dia 21)
22 de março (domingo) – Morada dos Baís
- Modelagem em Biscuit (Rodrigo Avalhães)
08h às 14h
https://www.sympla.com.br/evento/oficina-de-modelagem-em-biscuit/3310564
Café na Praça e homenagem na Assembleia
A Morada dos Baís será palco do tradicional Café na Praça, no dia 22 de março, das 8h às 12h, reunindo artesãos da Associação da Praça dos Imigrantes e o público em geral em momento de confraternização e celebração.
Encerrando a agenda institucional, no dia 24 de março, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul realiza a Sessão Solene Conceição dos Bugres, homenagem anual dedicada aos artesãos do Estado.