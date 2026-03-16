Semana do Artesão reafirma identidade cultural e fortalece economia criativa de Mato Grosso do Sul

Expressão direta das tradições e das influências indígenas e fronteiriças, o artesanato de Mato Grosso do Sul é mais do que técnica. É memória moldada em argila, fibra trançada à mão, madeira que ganha som e sementes que se transformam em arte. A Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul celebra essas belezas e inspirações na 18ª Semana do Artesão, que acontece de 18 a 25 de março, em Campo Grande.

Promovida pelo Governo do Estado, a iniciativa marca as comemorações pelo Dia do Artesão (19 de março) e se consolida como uma das principais políticas públicas de valorização do fazer artesanal, aliando geração de renda, capacitação e intercâmbio cultural.

O evento fortalece o setor desde 2007, reforçando seu papel como atividade econômica sustentável e promovendo não apenas a comercialização, mas o reconhecimento do artesanato como patrimônio identitário do Estado.

Feira “Mãos que Criam” abre programação

O ponto alto da programação é a Feira de Artesanato “Mãos que Criam”, realizada de 18 a 22 de março, no Armazém Cultural da Feira Central. O espaço reunirá artesãos de 16 municípios do interior, além da participação de oito etnias indígenas de Mato Grosso do Sul, reforçando a diversidade cultural que caracteriza a produção local.

A abertura oficial acontece no dia 18, às 18 horas, com homenagens a três nomes que ajudaram a construir a história do artesanato sul-mato-grossense: Marilde Cecília Ferreira (Rio Verde), Luiz Gonzaga de Oliveira – “Luizinho” (Campo Grande) e Elizabeth Antunes Marques – “Beth Marques”.

Durante os cinco dias de feira, o público poderá adquirir peças de referência cultural, produtos da gastronomia regional e acompanhar apresentações artísticas com o Duo Borba Nonnato, Jerry Espíndola, Gui Valença, Karla Coronel, Lianny Melo, Circo do Mato e Flor de Pequi. Tudo com entrada franca.

Negócios e uma nova Casa do Artesão

A programação também evidencia o caráter estratégico do artesanato para a economia criativa. No dia 19 o Sebrae/MS sedia a Rodada de Negócios, evento que colocará artesãos sul-mato-grossenses frente a frente com dez lojistas de diversas regiões do país, ampliando oportunidades de mercado.

No mesmo dia será lançado o projeto da segunda filial da Casa do Artesão, no Shopping Campo Grande — iniciativa que integra o plano de expansão da marca e reforça a presença institucional do artesanato em novos espaços de comercialização.

Já no dia 20, o Encontro dos Artesãos de MS reunirá profissionais e representantes da Federação dos Artesãos para planejamento estratégico das ações de 2026 e 2027, além de visita mediada ao Centro de Referência do Artesanato.

Oficinas aproximam público do fazer artesanal

Um dos diferenciais da Semana do Artesão é a vivência prática. Oficinas abertas ao público acontecerão no Armazém Cultural, com mestres e artesãos compartilhando diferentes técnicas

Além das atividades voltadas ao público geral, a programação inclui oficinas em escolas públicas, levando aos estudantes o contato direto com patrimônios imateriais do Estado, como a Cerâmica Terena e a Viola de Cocho, buscando inspirar novas gerações e preservar saberes tradicionais reconhecidos como patrimônio cultural sul-mato-grossense.

Confira a programação de oficinas da 18ª Semana do Artesão e se inscreva pelos links:

18 de março (quarta) – Armazém Cultural / Feira Central

Técnica em Fibras Naturais – Trançado (Magali Ono)

14h às 18h

https://www.sympla.com.br/evento/oficina-de-tecnica-em-fibras-naturais-por-magali-ono/3310400

14h às 18h https://www.sympla.com.br/evento/oficina-de-tecnica-em-fibras-naturais-por-magali-ono/3310400 Técnica em Fibras Naturais – Trançado (Magali Ono)

18h às 21h

https://www.sympla.com.br/evento/oficina-de-tecnica-em-fibras-naturais-por-magali-ono/3310400

18h às 21h https://www.sympla.com.br/evento/oficina-de-tecnica-em-fibras-naturais-por-magali-ono/3310400 Montagem de Biojoias (Beatriz Barros)

14h às 18h

https://www.sympla.com.br/evento/oficina-de-montagem-de-biojoias-por-beatriz-barros-vespertino/3310417

14h às 18h https://www.sympla.com.br/evento/oficina-de-montagem-de-biojoias-por-beatriz-barros-vespertino/3310417 Modelagem em Cerâmica (Andrea Lacet)

18h às 21h

https://www.sympla.com.br/evento/oficina-de-modelagem-em-ceramica-por-andrea-lacet-noturno/3310428

19 de março (quinta) – Armazém Cultural / Feira Central

Modelagem em Cerâmica (Marilde Cecília Ferreira)

14h às 18h

https://www.sympla.com.br/evento/oficina-de-modelagem-em-ceramica-por-marilde-cecilia-ferreira-vespertino/3310435

14h às 18h https://www.sympla.com.br/evento/oficina-de-modelagem-em-ceramica-por-marilde-cecilia-ferreira-vespertino/3310435 Bordado (Leonice Pacheco)

18h às 21h

https://www.sympla.com.br/evento/oficina-de-bordado-por-leonice-pacheco-noturno/3310441

18h às 21h https://www.sympla.com.br/evento/oficina-de-bordado-por-leonice-pacheco-noturno/3310441 Montagem de Biojoias (Beatriz Barros)

14h às 18h

14h às 18h Modelagem em Cerâmica (Andrea Lacet)

18h às 21h

(Mesmos links do dia 18 para estas oficinas)

20 de março (sexta) – Armazém Cultural / Feira Central

Modelagem em Cerâmica (Marilde Cecília Ferreira)

14h às 18h

14h às 18h Bordado (Leonice Pacheco)

18h às 21h

Workshop Especial

• Mídia e suas Funcionalidades (Aniela Paes)

14h às 17h30

https://www.sympla.com.br/evento/worshop-midia-e-suas-funcionalidades/3310443

21 de março (sábado) – Armazém Cultural / Feira Central

Confecção de Brinquedos Infantis (Sibele Forato Ferreira) – Público Infantil

14h às 18h

https://www.sympla.com.br/evento/oficina-de-confeccao-de-brinquedos-infantis-por-sibele-forato-ferreira-vespertino/3310449

14h às 18h https://www.sympla.com.br/evento/oficina-de-confeccao-de-brinquedos-infantis-por-sibele-forato-ferreira-vespertino/3310449 Estamparia (Jane Arguelho)

18h às 21h

https://www.sympla.com.br/evento/oficina-de-estamparia-por-jane-arguelho-noturno/3310452

18h às 21h https://www.sympla.com.br/evento/oficina-de-estamparia-por-jane-arguelho-noturno/3310452 Modelagem em Argila (Elizabeth Marques)

14h às 18h

https://www.sympla.com.br/evento/oficina-de-modelagem-em-argila-por-elizabeth-marques/3310460

14h às 18h https://www.sympla.com.br/evento/oficina-de-modelagem-em-argila-por-elizabeth-marques/3310460 Confecção de Cabaças (Lourdes Pedrão)

18h às 21h

https://www.sympla.com.br/evento/oficina-de-confeccao-de-cabacas-por-lourdes-pedrao-noturno/3310466

22 de março (domingo) – Armazém Cultural / Feira Central

Confecção de Brinquedos Infantis (Sibele Forato Ferreira)

14h às 18h

14h às 18h Estamparia (Jane Arguelho)

18h às 21h

18h às 21h Modelagem em Argila (Elizabeth Marques)

14h às 18h

14h às 18h Confecção de Cabaças (Lourdes Pedrão)

18h às 21h

(Links mantêm-se os mesmos do dia 21)

22 de março (domingo) – Morada dos Baís

Modelagem em Biscuit (Rodrigo Avalhães)

08h às 14h

https://www.sympla.com.br/evento/oficina-de-modelagem-em-biscuit/3310564

Café na Praça e homenagem na Assembleia

A Morada dos Baís será palco do tradicional Café na Praça, no dia 22 de março, das 8h às 12h, reunindo artesãos da Associação da Praça dos Imigrantes e o público em geral em momento de confraternização e celebração.

Encerrando a agenda institucional, no dia 24 de março, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul realiza a Sessão Solene Conceição dos Bugres, homenagem anual dedicada aos artesãos do Estado.