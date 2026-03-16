segunda-feira, 16/03/2026

Semana do Artesão reafirma identidade cultural e fortalece economia criativa de Mato Grosso do Sul

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

Expressão direta das tradições e das influências indígenas e fronteiriças, o artesanato de Mato Grosso do Sul é mais do que técnica. É memória moldada em argila, fibra trançada à mão, madeira que ganha som e sementes que se transformam em arte. A Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul celebra essas belezas e inspirações na 18ª Semana do Artesão, que acontece de 18 a 25 de março, em Campo Grande.

Promovida pelo Governo do Estado, a iniciativa marca as comemorações pelo Dia do Artesão (19 de março) e se consolida como uma das principais políticas públicas de valorização do fazer artesanal, aliando geração de renda, capacitação e intercâmbio cultural.

O evento fortalece o setor desde 2007, reforçando seu papel como atividade econômica sustentável e promovendo não apenas a comercialização, mas o reconhecimento do artesanato como patrimônio identitário do Estado.

Feira “Mãos que Criam” abre programação

O ponto alto da programação é a Feira de Artesanato “Mãos que Criam”, realizada de 18 a 22 de março, no Armazém Cultural da Feira Central. O espaço reunirá artesãos de 16 municípios do interior, além da participação de oito etnias indígenas de Mato Grosso do Sul, reforçando a diversidade cultural que caracteriza a produção local.

A abertura oficial acontece no dia 18, às 18 horas, com homenagens a três nomes que ajudaram a construir a história do artesanato sul-mato-grossense: Marilde Cecília Ferreira (Rio Verde), Luiz Gonzaga de Oliveira – “Luizinho” (Campo Grande) e Elizabeth Antunes Marques – “Beth Marques”.

Durante os cinco dias de feira, o público poderá adquirir peças de referência cultural, produtos da gastronomia regional e acompanhar apresentações artísticas com o Duo Borba Nonnato, Jerry Espíndola, Gui Valença, Karla Coronel, Lianny Melo, Circo do Mato e Flor de Pequi. Tudo com entrada franca.

Negócios e uma nova Casa do Artesão

A programação também evidencia o caráter estratégico do artesanato para a economia criativa. No dia 19 o Sebrae/MS sedia a Rodada de Negócios, evento que colocará artesãos sul-mato-grossenses frente a frente com dez lojistas de diversas regiões do país, ampliando oportunidades de mercado.

No mesmo dia será lançado o projeto da segunda filial da Casa do Artesão, no Shopping Campo Grande — iniciativa que integra o plano de expansão da marca e reforça a presença institucional do artesanato em novos espaços de comercialização.

Já no dia 20, o Encontro dos Artesãos de MS reunirá profissionais e representantes da Federação dos Artesãos para planejamento estratégico das ações de 2026 e 2027, além de visita mediada ao Centro de Referência do Artesanato.

Oficinas aproximam público do fazer artesanal

Um dos diferenciais da Semana do Artesão é a vivência prática. Oficinas abertas ao público acontecerão no Armazém Cultural, com mestres e artesãos compartilhando diferentes técnicas

Além das atividades voltadas ao público geral, a programação inclui oficinas em escolas públicas, levando aos estudantes o contato direto com patrimônios imateriais do Estado, como a Cerâmica Terena e a Viola de Cocho, buscando inspirar novas gerações e preservar saberes tradicionais reconhecidos como patrimônio cultural sul-mato-grossense.

Confira a programação de oficinas da 18ª Semana do Artesão e se inscreva pelos links:

18 de março (quarta) – Armazém Cultural / Feira Central

19 de março (quinta) – Armazém Cultural / Feira Central

(Mesmos links do dia 18 para estas oficinas)

20 de março (sexta) – Armazém Cultural / Feira Central

  • Modelagem em Cerâmica (Marilde Cecília Ferreira)
    14h às 18h
  • Bordado (Leonice Pacheco)
    18h às 21h

Workshop Especial
• Mídia e suas Funcionalidades (Aniela Paes)
14h às 17h30
 https://www.sympla.com.br/evento/worshop-midia-e-suas-funcionalidades/3310443

21 de março (sábado) – Armazém Cultural / Feira Central

22 de março (domingo) – Armazém Cultural / Feira Central

  • Confecção de Brinquedos Infantis (Sibele Forato Ferreira)
    14h às 18h
  • Estamparia (Jane Arguelho)
    18h às 21h
  • Modelagem em Argila (Elizabeth Marques)
    14h às 18h
  • Confecção de Cabaças (Lourdes Pedrão)
    18h às 21h

(Links mantêm-se os mesmos do dia 21)

22 de março (domingo) – Morada dos Baís

Café na Praça e homenagem na Assembleia

A Morada dos Baís será palco do tradicional Café na Praça, no dia 22 de março, das 8h às 12h, reunindo artesãos da Associação da Praça dos Imigrantes e o público em geral em momento de confraternização e celebração.

Encerrando a agenda institucional, no dia 24 de março, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul realiza a Sessão Solene Conceição dos Bugres, homenagem anual dedicada aos artesãos do Estado.

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