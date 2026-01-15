quinta-feira, 15/01/2026

Seis presos em nova fase da Operação Contenção no Rio

Milton
Publicado por Milton
Foto: Reprodução/TV Globo

A operação ocorre nesta quinta-feira, 15, na zona oeste da capital fluminense e tem como objetivo desarticular o avanço da facção criminosa no Estado. Seis pessoas foram detidas até o momento, todas suspeitas de envolvimento com narcoterrorismo, e os policiais cumprem também mandados de busca e apreensão.

A ação reúne agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e foi precedida por um intenso trabalho de investigação e inteligência que identificou os alvos e a dinâmica criminosa da região.

Esta é mais uma fase da Operação Contenção, cuja primeira etapa, realizada em outubro do ano passado, se tornou a mais letal da história do Rio de Janeiro, resultando em 122 mortos, entre eles cinco policiais, e um total de 136 suspeitos mortos ao longo de todas as fases da ação.

A operação reflete a estratégia do Estado em conter a influência do Comando Vermelho e reestabelecer o controle sobre áreas dominadas pelo crime organizado.

DESTAQUE

