Saúde em Sidrolândia: avanços em estrutura, inovação e cuidado humanizado

Na nova gestão municipal, a saúde é tratada como prioridade absoluta. A Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) reúne hoje 584 servidores e tem como missão promover o bem-estar da população sidrolandense por meio da gestão eficiente dos serviços públicos de saúde.

Com valores baseados em ética, transparência, responsabilidade, humanização e inovação, a secretaria busca consolidar-se como referência em saúde no Mato Grosso do Sul até 2029, destacando-se pela qualidade no atendimento e pela construção de uma rede acessível e integrada.

Neste ano, a gestão municipal já entregou importantes equipamentos e serviços para a população, são eles:

Clínica da Mulher: atendimento especializado para mulheres em todas as fases da vida, com ginecologia, nutrição, obstetrícia, psicologia e outros. Em julho, foi inaugurado o Ambulatório de Climatério, o primeiro de MS.

Laboratório Municipal de Análises Clínicas: prédio próprio, com maior capacidade e mais qualidade na realização de exames.

Farmácia Municipal Pedro Malagoli: espaço moderno e humanizado para dispensação de medicamentos e cuidado farmacêutico.

CERTEA: Centro de Referência do Transtorno do Espectro Autista, com equipe multiprofissional (fonoaudiologia, neuropediatria, psicologia, terapia ocupacional, entre outros).

A nossa saúde está organizada em cinco superintendências:

Fundo Municipal de Saúde: garante correta aplicação dos recursos.

Atenção Integral à Saúde: coordena a atenção primária, especializada e hospitalar.

Vigilância em Saúde e Ambiente: atua na prevenção, monitoramento e controle de doenças e riscos ambientais.

Gestão em Saúde: articula políticas e integra serviços, incluindo o fortalecimento da Saúde Digital, com mais de 10 especialidades em tele interconsulta e 300 atendimentos já realizados até o mês de agosto.

Gestão do Trabalho, Educação e Humanização: investe na formação e valorização dos profissionais de saúde.

Rede de serviços

A saúde de Sidrolândia oferece uma ampla rede de atendimentos, entre eles:

Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), Centro de Especialidades Médicas (CEM), Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), Centro de Referência do Transtorno de Espectro Autista (CERTEA), Clínica da Mulher, Clínica de Fisioterapia, Unidade de Pronto Atendimento (UPA), Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), Laboratório Municipal, Ouvidoria do SUS, Vigilâncias em Saúde, Zoonoses e 13 Unidades Básicas de Saúde (7 urbanas e 6 rurais).

Saúde Digital

O município também avança na área da Saúde Digital, com pontos de atendimento remoto que permitem consultas com especialistas por meio de plataformas virtuais, oferecendo mais conforto, economia e eficiência para os usuários.

As especialidades atualmente disponíveis são: endocrinologia, geriatria, neurologia, neuropediatria, nutrição, estomatologia, obstetrícia, ortopedia, pediatria, pneumologia, psiquiatria, psicologia, reumatologia, dermatologia e nefrologia.

Além das consultas, é possível realizar telediagnósticos, com exames e emissão de laudos a distância. Atualmente estão em funcionamento: eletrocardiograma no CEM, na UPA e na UBS Central.

Em breve, mais dois pontos de telediagnóstico serão implantados na zona rural, garantindo que a população dessas localidades também tenha acesso a exames com agilidade e qualidade.

Outro recurso importante é a teleconsultoria, que permite aos médicos da atenção primária discutir casos clínicos, esclarecer dúvidas e receber apoio técnico de especialistas, fortalecendo a resolutividade e a segurança nas condutas adotadas.

Equipe e-Multi

A rede de atenção à saúde conta ainda com a atuação da Equipe Multiprofissional (e-Multi), composta por: nutricionista, fonoaudióloga, fisioterapeuta, educador físico, assistente social, enfermeira e técnico de enfermagem. Esse trabalho integrado garante suporte completo aos pacientes, ampliando a qualidade do atendimento e a promoção da saúde.

Resultados

Nos primeiros oito meses de 2025, foram contabilizados: 480.967 atendimentos nas UBS; 34.266 vacinas aplicadas; 82.980 atendimentos na média complexidade; 63.141 exames bioquímicos realizados e 6.761.326 medicamentos distribuídos.

A frota de apoio conta com 36 veículos, entre ambulâncias, carros de apoio, caminhonetes, vans e motocicletas, garantindo o atendimento em toda a cidade e nas áreas rurais.

Com inovação, investimentos em infraestrutura e cuidado humanizado, Sidrolândia se destaca como um município que fortalece o Sistema Único de Saúde (SUS), promove inclusão e assegura qualidade no atendimento à população.