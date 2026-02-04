SAS leva serviços do Cadastro Único em ação no Parque Lageado

A Secretaria de Assistência Social e Cidadania (SAS) vai realizar uma força-tarefa nesta quinta-feira (5) para oferecer os serviços do Cadastro Único durante a Feira da Cidadania, que será realizada no CEU das Artes, no Parque Lageado. A ação acontecerá das 8 às 17 horas e irá levar à população, serviços públicos essenciais, gratuitos e sem necessidade de agendamento prévio.

A SAS contará com entrevistadores sociais que atuarão exclusivamente na atualização e inclusão de famílias no Cadastro Único, porta de entrada para programas sociais.

Equipes de recepção e orientação estarão na fila para realizar a triagem de documentos e identificar casos específicos, como famílias unipessoais, que serão direcionadas para visitas domiciliares nos Cras. O objetivo é evitar esperas desnecessárias e garantir que o cidadão não perca a viagem por falta de documentação.

Devido à mobilização da equipe técnica, as atividades do Serviço de Convivência do Cras Dom Antônio, unidade que funciona dentro do espaço do CEU das Artes, serão suspensas nesta quinta-feira.

A ação é promovida pelo Governo Federal, em parceria com a Prefeitura de Campo Grande e o Governo do Estado. O objetivo é desburocratizar o acesso a políticas públicas e aproximar a gestão das famílias em situação de vulnerabilidade.

A estrutura contará com unidades móveis e estandes para diversas demandas nas áreas da Saúde, Jurídico, Cidadania e Trabalho, Ouvidoria Itinerante, Habitação e Causa Animal.

Serviço

Evento – Feira da Cidadania

Data – Quinta-feira, 05 de fevereiro

Local – CEU das Artes Parque Lageado

Endereço – Rua Maria Del Horno Samper, nº 981

Entrada – Gratuita