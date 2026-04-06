São Paulo notifica Arboleda por ausência

Zagueiro tem 24 horas para justificar sumiço

O São Paulo enviou notificação formal ao zagueiro Robert Arboleda, cobrando seu retorno ou uma justificativa pela ausência desde sábado. A notificação foi enviada também ao empresário e advogado do jogador, que não respondeu aos contatos do clube. Caso não haja apresentação ou explicação em até 24 horas, o Tricolor acionará seus direitos legais, podendo recorrer à Fifa por se tratar de atleta estrangeiro.

A cláusula de rescisão unilateral pode ser acionada para interromper o contrato, com Arboleda pagando multa se o clube vencer eventual disputa judicial. O diretor de futebol, Rui Costa, classificou a ausência como “injustificável” e falta de respeito com equipe e torcida. O defensor, presente no elenco desde 2017 e com contrato até 2027, já havia sido liberado para tratar de assuntos pessoais no Equador em fevereiro. O São Paulo reforça que tentará restabelecer contato, mas mantém foco nos próximos jogos, incluindo estreia na Copa Sul-Americana.