São Gabriel do Oeste sedia Campeonato de Futsal

São Gabriel do Oeste será palco nesta sexta feira (13) do Campeonato Estadual, organizado pela Federação de Futsal da categoria de base sub-10 e sub-12. Os jogos serão disputado em dois ginásios da cidade. O João Roberto Rossoni, no centro da cidade, e o Roberto Carlos da Silva, no jardim Gramado. O presidente Mauro Ferrari colocou um total de 25 equipes, distribuídas nas duas categorias, sendo que as finais sendo no domingo pela manhã.

A competição está sendo representada pelos municípios de Campo Grande, Dourados, Corumbá, Bodoquena, Ponta Porã e São Gabriel do Oeste.