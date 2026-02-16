Ronilço Guerreiro leva demandas de Campo Grande ao governador

Agradecimentos e novos projetos marcam reunião com Eduardo Riedel

O vereador Ronilço Guerreiro se reuniu com o governador Eduardo Riedel para apresentar demandas estratégicas de Campo Grande e agradecer investimentos já realizados pelo Governo do Estado. Entre os temas, destacou-se a rotatória da Euler com a Tamandaré, em processo de licitação, e a Praça dos Livros, cuja primeira etapa foi concluída e a segunda fase deve ser licenciada ainda neste mês.

Ronilço também solicitou melhorias nas feiras livres, incluindo banheiros fixos, e apresentou propostas culturais como o Corredor Cultural da Tia Eva, destacando a visita prevista do governador à comunidade. O vereador defendeu a expansão de iniciativas de incentivo à leitura em Mato Grosso do Sul, por meio da Caravana da Leitura e da Combi da Literatura, buscando transformar o Estado em referência cultural e de leitores.

Ele ressaltou a parceria com o governador e a importância de ações concretas que promovam infraestrutura, cultura e educação. Participaram ainda o Secretário da Casa Civil, Walter Carneio Junior, e o secretário-executivo Markito Perez, reforçando o alinhamento institucional. Ronilço frisou o compromisso de seguir trabalhando em conjunto para o desenvolvimento urbano, cultural e social da Capital. O encontro reforçou o diálogo entre poder público estadual e vereadores, visando atender demandas da população de forma efetiva e planejada.

O vereador enfatizou que cada iniciativa busca gerar mais qualidade de vida, segurança e oportunidades para os moradores. As pautas apresentadas abrangem urbanismo, cultura, educação e economia local, reforçando a atuação do mandato em prol da cidade.