Ser diferente é normal”, Pollon debate autismo, inclusão e legislação em encontro com estudantes em Campo Grande

O deputado federal Marcos Pollon participou como palestrante convidado do projeto Café Filosófico, promovido pelo Colégio Impacto, em Campo Grande, em um encontro marcado por diálogo, reflexão e troca de experiências com estudantes do 9º ano ao ensino médio.

A roda de conversa teve como tema “Autismo: é normal ser diferente” e abordou o Transtorno do Espectro Autista (TEA), inclusão social, respeito às diferenças e o papel da informação na construção de uma sociedade mais consciente e menos preconceituosa. Durante o encontro, Pollon respondeu perguntas dos alunos, ouviu relatos e falou sobre a importância de compreender que pessoas autistas possuem habilidades, desafios e formas próprias de enxergar o mundo.

O parlamentar destacou que a inclusão começa pela informação e pelo respeito, defendendo que o debate sobre o autismo precisa avançar não apenas nas escolas, mas também na sociedade e no poder público, por meio de políticas públicas que garantam dignidade, acesso à educação e atendimento adequado às famílias e às pessoas com TEA.

Durante a conversa, o deputado também abordou temas relacionados à legislação e comentou sobre a chamada Lei Felca, afirmando que, em sua avaliação, a proposta é uma armadilha jurídica para processos de censura, necessitando um debate amplo e aprofundado com a sociedade. Desde o início da tramitação, Pollon se posicionou contra o projeto, rejeitando as acusações de que seria contrário à proteção infantil. Para ele, esse tipo de narrativa é utilizado como estratégia política para justificar o avanço de medidas que limitam direitos fundamentais. “Sempre que o Estado quer destruir uma liberdade, ele coloca um título bonito. Dizem que é para proteger as crianças, mas isso não é verdade”, declarou.

O encontro fez parte das atividades do projeto Café Filosófico, que promove debates com convidados sobre temas sociais, políticos e comportamentais, aproximando os estudantes de discussões importantes para a formação cidadã.