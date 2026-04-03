Dr. Victor Rocha enaltece Cotolengo em sessão da Câmara

Emendas e reconhecimento social garantem continuidade

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação

Reconhecimento público ao trabalho social em Campo Grande

Durante sessão na Câmara Municipal de Campo Grande, o vereador Dr. Victor Rocha, líder da bancada do PSDB, destacou o trabalho do Cotolengo Sul-Matogrossense e reafirmou o apoio do seu mandato à instituição. Em aparte à fala do padre Valdeci Marcolino, o parlamentar elogiou a dedicação da equipe e o impacto social do atendimento a pessoas com deficiência, ressaltando a importância das emendas parlamentares enviadas.

O Cotolengo completa 30 anos de atuação em julho, atendendo mensalmente cerca de 650 pessoas com deficiência, oferecendo serviços de fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia, nutrição, assistência social, suporte médico e acolhimento especializado. Padre Valdeci agradeceu o apoio e enfatizou que as emendas são essenciais para manter a continuidade dos atendimentos. Dr. Victor afirmou que iniciativas como a do Cotolengo inspiram sua atuação no serviço público e reforçou o compromisso de seu mandato em contribuir sempre que possível.

A sessão evidenciou o valor do trabalho social e o reconhecimento público à instituição, reforçando a importância da parceria entre poder público e sociedade civil.

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