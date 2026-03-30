CARACOL: Edição senar saúde do homem do campo é sucesso no município.

A mais recente edição do Programa Senar Saúde do Homem do Campo foi marcada por grande participação da comunidade em Caracol. Realizado na manhã do dia 14 de março, o evento aconteceu nas dependências da UBS Lidiane de Oliveira Gardin Galeano e foi organizado pela Secretaria Municipal de Saúde em parceria com o Sindicato Rural de Caracol.

A ação contou com a presença do prefeito Carlos Humberto Pagliosa, da secretária municipal de Saúde Cristina Araújo Pezzini e do presidente do Sindicato Rural, Décio Albuquerque Godoy, reforçando o compromisso das instituições com o cuidado e a atenção à saúde da população rural.

Ao todo, foram realizados 285 atendimentos, distribuídos entre diversas especialidades médicas: 65 atendimentos em urologia, 104 em oftalmologia, 47 em dermatologia, 36 em ginecologia, 20 em pediatria e 13 atendimentos clínicos gerais. Os números refletem a grande procura e a importância da iniciativa para a comunidade.

O Programa Senar Saúde do Homem do Campo, desenvolvido pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), tem como objetivo levar atendimentos médicos e orientações de saúde aos trabalhadores do meio rural e suas famílias, promovendo prevenção, diagnóstico precoce e qualidade de vida. A ação busca facilitar o acesso aos serviços de saúde, especialmente para aqueles que enfrentam dificuldades de deslocamento até centros urbanos.

A realização do evento em Caracol reforça a importância das parcerias entre poder público e instituições, garantindo mais acesso à saúde e cuidado para quem vive e trabalha no campo.