CARACOL: Edição senar saúde do homem do campo é sucesso no município.

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

A mais recente edição do Programa Senar Saúde do Homem do Campo foi marcada por grande participação da comunidade em Caracol. Realizado na manhã do dia 14 de março, o evento aconteceu nas dependências da UBS Lidiane de Oliveira Gardin Galeano e foi organizado pela Secretaria Municipal de Saúde em parceria com o Sindicato Rural de Caracol.

A ação contou com a presença do prefeito Carlos Humberto Pagliosa, da secretária municipal de Saúde Cristina Araújo Pezzini e do presidente do Sindicato Rural, Décio Albuquerque Godoy, reforçando o compromisso das instituições com o cuidado e a atenção à saúde da população rural.

Ao todo, foram realizados 285 atendimentos, distribuídos entre diversas especialidades médicas: 65 atendimentos em urologia, 104 em oftalmologia, 47 em dermatologia, 36 em ginecologia, 20 em pediatria e 13 atendimentos clínicos gerais. Os números refletem a grande procura e a importância da iniciativa para a comunidade.

O Programa Senar Saúde do Homem do Campo, desenvolvido pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), tem como objetivo levar atendimentos médicos e orientações de saúde aos trabalhadores do meio rural e suas famílias, promovendo prevenção, diagnóstico precoce e qualidade de vida. A ação busca facilitar o acesso aos serviços de saúde, especialmente para aqueles que enfrentam dificuldades de deslocamento até centros urbanos.

A realização do evento em Caracol reforça a importância das parcerias entre poder público e instituições, garantindo mais acesso à saúde e cuidado para quem vive e trabalha no campo.

CATEGORIAS:
GERAL

Últimas Notícias

Mais notícias

Zé Teixeira pede melhorias em estradas e ruas de MS

Milton - 0
Deputado busca segurança e mobilidade urbana O deputado estadual Zé Teixeira apresentou nesta terça-feira (24) pedidos de intervenção urgente em vias de Bonito e Campo...
Leia mais

Moraes autoriza prisão domiciliar a Bolsonaro

Milton - 0
STF aprova prisão domiciliar para Bolsonaro O ministro do STF Alexandre de Moraes autorizou que Jair Bolsonaro (PL) cumpra prisão domiciliar por 90 dias a...
Leia mais

Idosa de 94 anos é salva por helicóptero no Pantanal

Milton - 0
Helicóptero foi a única alternativa viável Uma idosa de 94 anos foi resgatada na tarde desta quarta-feira (25) em uma pousada isolada na região do...
Leia mais

PrefCG convoca aprovados para merendeiros e manutenção

ANELISE PEREIRA - 0
A Prefeitura de Campo Grande publicou nesta quarta-feira (25) novos editais de convocação de candidatos aprovados em processos seletivos simplificados para contratação temporária. Ao...
Leia mais