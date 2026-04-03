KitKat lança promoção que levará fãs à Fórmula 1

Depois de ter um pouco mais de 12 toneladas de chocolate roubado em um transporte realizado entre a Itália e a Polônia, o Kit Kat, uma das linhas mais populares de chocolate da Nestlé, lançou essa semana uma promoção que pode levar os consumidores da linha para viver experiências exclusivas nos GPs em São Paulo, Mônaco e Inglaterra para assistir a Fórmula 1. A campanha “Grand Break na Fórmula 1”, foi estrelada pelo piloto brasileiro, Gabriel Bortoleto, que está sendo patrocinado pela marca na categoria.

Do dia 01/04/2026 à 15/ 06/2026, as embalagens do chocolate podem ser cadastradas no site da marca para concorrer a viagens, ingressos e experiências VIP no Paddock Club. No GP na capital paulista, KitKat prepara, ainda, um encontro com o piloto da marca Gabriel Bortoleto na ocasião. A ação promocional é a maior da marca para a temporada. Para participar, é necessário cadastrar o cupom fiscal da compra de quatro produtos KitKat no site oficial da campanha para ganhar 1 chance de concorrer à experiência. O plano da campanha é retomar a parceria com o TikTok com a Scuderia KitKot. Influenciadores digitais do mundo do esporte, como lucamorellif1, dizzycarbornar e bellini.muri serão embaixadores da ação fazendo a cobertura das corridas.

A campanha é nacional, mas enquanto isso, na Europa, a marca já diponibilizou uma ferramenta chamada “rastreador de KitKat roubado”que permite que consumidor insira o código do lote do chocolate em um site para verificar se a unidade pertence à carga roubada.O cadastro pode ajudar a polícia a elucidar o crime do desaparecimento da carga. Já no Brasil, ninguém precisa ter medo de cadastrar seu chocolate. Para participar da promoção e curtir uma experiência exclusiva na Fórmula 1, basta comprar 4 unidades do chocolate Kit Kat e cadastrar no site oficial da marca e concorrer a essa experiência incrível.