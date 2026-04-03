Abril da Tulipa Vermelha: Ronilço Guerreiro reforça importância da conscientização sobre Parkinson

Campanha alerta para diagnóstico precoce e cuidado multidisciplinar

Abril é o mês da tulipa vermelha, símbolo mundial da conscientização sobre a Doença de Parkinson, e em Campo Grande a data ganha força com a lei que institui oficialmente o período no calendário da Capital, iniciativa do vereador Ronilço Guerreiro. A ação visa ampliar o debate, incentivar o diagnóstico precoce e levar informação à população sobre uma doença degenerativa e progressiva que afeta o sistema nervoso, comprometendo movimentos, fala e deglutição. Apesar de não ter cura, acompanhamento médico e tratamento adequado retardam a evolução da doença, garantindo mais qualidade de vida.

O vereador destacou que o mês é um chamado para que a população conheça os sinais iniciais e busque ajuda rapidamente. A campanha também promove atuação integrada de profissionais de saúde e combate ao preconceito, reforçando empatia e acolhimento aos pacientes. Além disso, alerta para a prevenção por meio de hábitos saudáveis, como atividade física, alimentação equilibrada e estímulos cognitivos, essenciais para envelhecimento saudável.