Festa do Peixe pode integrar calendário estadual de MS

Projeto valoriza tradição e turismo em Dois Irmãos do Buriti

Milton
Publicado por Milton
Foto: Luciana Nassar/ALEMS

Proposta destaca importância cultural e econômica

Um projeto de lei apresentado na terça-feira (1º) propõe incluir a Festa do Peixe, realizada em Palmeiras, distrito de Dois Irmãos do Buriti, no Calendário Oficial de Eventos de Mato Grosso do Sul. A iniciativa, de autoria da deputada Mara Caseiro (PL), visa reconhecer o evento como manifestação cultural, tradicional e popular do Estado, mantendo sua realização anual em setembro. O texto ressalta que a festa reúne moradores, produtores e visitantes em atividades ligadas à pesca, gastronomia típica e expressões culturais, além de gerar impacto econômico relevante para a região.

Atualmente, o evento já integra o calendário municipal desde 2018, mas a inclusão estadual ampliaria sua visibilidade e reforçaria sua continuidade. A proposta atende ainda a uma solicitação da Câmara Municipal, apresentada pelo vereador Juliano dos Santos Silva, e se apoia na competência concorrente prevista na Constituição Federal para legislar sobre cultura e patrimônio. Com a aprovação, a festa passaria a integrar oficialmente o patrimônio cultural e turístico do Estado, fortalecendo tradição e economia local.

CATEGORIAS:
DESTAQUE

Últimas Notícias

Mais notícias

Com feriado prolongado, praças e parques viram refúgio para famílias

ANELISE PEREIRA - 0
Durante o feriado prolongado da Semana Santa e Páscoa, as praças e parques de Campo Grande se consolidam como uma das principais opções de...
Leia mais

Crise no Irã eleva preços do petróleo e impacta exportações globais

Milton - 0
Interrupção logística ameaça produção agrícola, chips e insumos médicos O fechamento do Estreito de Ormuz, em meio ao conflito entre Estados Unidos, Israel e Irã,...
Leia mais

PM cumpre mandado e prende foragido em Nova Andradina

Milton - 0
Suspeito foi encaminhado sem lesões à Delegacia de Polícia Civil A PMMS cumpriu, na manhã de segunda-feira (30), um mandado de prisão em Nova Andradina,...
Leia mais

DOURADOS: Festa da páscoa terá gospel na sexta-feira santa, artistas locais e Loubet no sábado

ANELISE PEREIRA - 0
A 2ª Festa da Páscoa, que acontece de 2 a 5 de abril, no Parque Antenor Martins, promovida pela Prefeitura de Dourados, levará ao...
Leia mais