Festa do Peixe pode integrar calendário estadual de MS

Proposta destaca importância cultural e econômica

Um projeto de lei apresentado na terça-feira (1º) propõe incluir a Festa do Peixe, realizada em Palmeiras, distrito de Dois Irmãos do Buriti, no Calendário Oficial de Eventos de Mato Grosso do Sul. A iniciativa, de autoria da deputada Mara Caseiro (PL), visa reconhecer o evento como manifestação cultural, tradicional e popular do Estado, mantendo sua realização anual em setembro. O texto ressalta que a festa reúne moradores, produtores e visitantes em atividades ligadas à pesca, gastronomia típica e expressões culturais, além de gerar impacto econômico relevante para a região.

Atualmente, o evento já integra o calendário municipal desde 2018, mas a inclusão estadual ampliaria sua visibilidade e reforçaria sua continuidade. A proposta atende ainda a uma solicitação da Câmara Municipal, apresentada pelo vereador Juliano dos Santos Silva, e se apoia na competência concorrente prevista na Constituição Federal para legislar sobre cultura e patrimônio. Com a aprovação, a festa passaria a integrar oficialmente o patrimônio cultural e turístico do Estado, fortalecendo tradição e economia local.