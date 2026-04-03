Zeca apresenta moção de apoio aos servidores estaduais de MS por protestos contra reajuste

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

Em sessão plenária na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems) nessa quarta-feira (1), o deputado estadual Zeca do PT apresentou uma Moção de Apoio ao Fórum dos Servidores Públicos do Estado de MS, pela mobilização em defesa da valorização profissional e da recomposição de suas perdas salariais.

Conforme Zeca, a homenagem reconhece a importância fundamental desses trabalhadores e trabalhadoras, que garantem o funcionamento da máquina pública e contribuem diariamente para o desenvolvimento do Estado.

Cabe destacar que a mobilização acontece no contexto do reajuste geral anual (RGA) de apenas 3,81% concedido pelo Governo do Estado de MS aos servidores públicos estaduais, que não cobre sequer a inflação do período.

“O baixo reajuste resulta, na prática, em perda real do poder de compra dos trabalhadores e trabalhadoras que garantem o funcionamento dos serviços públicos essenciais, e desse modo, os servidores veem-se obrigados a intensificar sua mobilização, inclusive com a deflagração de estado de greve, como instrumento legítimo de luta por seus direitos”, explica Zeca.

Conforme o parlamentar, a luta dos servidores não é apenas por salários dignos, mas também pela manutenção da qualidade dos serviços prestados à população.

“O direito à organização, à mobilização e à greve é legítimo e assegurado, sendo parte fundamental do processo democrático. Nesse sentido, expresso solidariedade às categorias em luta, reforçando a necessidade de que o Governo do Estado estabeleça um diálogo sério, transparente e efetivo com os representantes dos servidores públicos”, justificou Zeca.

O ex-governador e deputado Zeca do PT reafirmou o compromisso com a luta por recomposição salarial justa e por políticas que promovam justiça social, valorização e respeito aos direitos dos servidores públicos do Estado de Mato Grosso do Sul.

“Está na hora de o senhor Riedel parar de politicagem, de tentar juntar ‘alhos e bugalhos’ na defesa de sua continuação. Está na hora de governar e mostrar que de fato é gerente deste estado, coisa que até hoje absolutamente não fez. Por isso, me permiti apresentar junto com o deputado Pedro Kemp (PT) e com a nossa líder deputada Gleice Jane (PT), uma moção de total e irrestrito apoio à luta dos servidores do estado de Mato Grosso do Sul”, concluiu Zeca.

A moção agora segue para apreciação do plenário da Casa de Leis. Se aprovada, será oficialmente encaminhada aos homenageados.

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