Zeca apresenta moção de apoio aos servidores estaduais de MS por protestos contra reajuste

Em sessão plenária na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems) nessa quarta-feira (1), o deputado estadual Zeca do PT apresentou uma Moção de Apoio ao Fórum dos Servidores Públicos do Estado de MS, pela mobilização em defesa da valorização profissional e da recomposição de suas perdas salariais.

Conforme Zeca, a homenagem reconhece a importância fundamental desses trabalhadores e trabalhadoras, que garantem o funcionamento da máquina pública e contribuem diariamente para o desenvolvimento do Estado.

Cabe destacar que a mobilização acontece no contexto do reajuste geral anual (RGA) de apenas 3,81% concedido pelo Governo do Estado de MS aos servidores públicos estaduais, que não cobre sequer a inflação do período.

“O baixo reajuste resulta, na prática, em perda real do poder de compra dos trabalhadores e trabalhadoras que garantem o funcionamento dos serviços públicos essenciais, e desse modo, os servidores veem-se obrigados a intensificar sua mobilização, inclusive com a deflagração de estado de greve, como instrumento legítimo de luta por seus direitos”, explica Zeca.

Conforme o parlamentar, a luta dos servidores não é apenas por salários dignos, mas também pela manutenção da qualidade dos serviços prestados à população.

“O direito à organização, à mobilização e à greve é legítimo e assegurado, sendo parte fundamental do processo democrático. Nesse sentido, expresso solidariedade às categorias em luta, reforçando a necessidade de que o Governo do Estado estabeleça um diálogo sério, transparente e efetivo com os representantes dos servidores públicos”, justificou Zeca.

O ex-governador e deputado Zeca do PT reafirmou o compromisso com a luta por recomposição salarial justa e por políticas que promovam justiça social, valorização e respeito aos direitos dos servidores públicos do Estado de Mato Grosso do Sul.

“Está na hora de o senhor Riedel parar de politicagem, de tentar juntar ‘alhos e bugalhos’ na defesa de sua continuação. Está na hora de governar e mostrar que de fato é gerente deste estado, coisa que até hoje absolutamente não fez. Por isso, me permiti apresentar junto com o deputado Pedro Kemp (PT) e com a nossa líder deputada Gleice Jane (PT), uma moção de total e irrestrito apoio à luta dos servidores do estado de Mato Grosso do Sul”, concluiu Zeca.

A moção agora segue para apreciação do plenário da Casa de Leis. Se aprovada, será oficialmente encaminhada aos homenageados.