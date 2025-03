Ronilço Guerreiro incentiva sustentabilidade e leitura no drive thru da reciclagem

O vereador Ronilço Guerreiro reforça seu apoio à sustentabilidade e à educação ao participar da 14ª edição do Drive Thru da Reciclagem, que ocorrerá entre os dias 20 e 22 de março, nos altos da Avenida Afonso Pena. Em parceria com o evento, que busca conscientizar sobre a preservação dos recursos hídricos, Guerreiro levará projetos de incentivo à leitura, como o Espaço da Leitura e a Bike da Leitura, além de um ponto de coleta de livros para promover a cultura local.

Durante os três dias de evento, a população poderá realizar o descarte correto de resíduos recicláveis diretamente do carro, facilitando a participação. A iniciativa, que também coleta materiais como pilhas, baterias e óleo de cozinha, já se tornou um marco em Campo Grande e é promovida pelo Instituto Lixo Zero e a ONG Du Bem Negócios Sustentáveis. Segundo o vereador, “Reciclagem e educação caminham juntas na construção de um futuro mais sustentável e consciente”.

O evento, que foi incorporado ao calendário oficial da cidade por proposição de Guerreiro, também conta com o apoio da comunidade local, que tem contribuído com doações de materiais recicláveis e livros para diversas ações sociais.