sábado, 22/11/2025

Ronilço Guerreiro celebra pacote de pavimentação em Campo Grande

Investimento de R$ 544 milhões beneficia 33 bairros

Milton
Publicado por Milton
Foto: Assessoria de Imprensa do Vereador

O vereador Ronilço Guerreiro ressaltou a importância do novo pacote de pavimentação e drenagem da Prefeitura de Campo Grande, que beneficiará 33 bairros com investimento de R$ 544 milhões. Para Guerreiro, a medida é fundamental para melhorar a infraestrutura, mobilidade e qualidade de vida da população, principalmente em regiões historicamente carentes de asfalto e drenagem.

Os bairros Bosque da Saúde, Noroeste e Tarumã, destacados pelo vereador em suas emendas, estão entre os que receberão intervenções. A aprovação do Plano de Equilíbrio Fiscal (PEF) pelo Tesouro Nacional permitiu que o município contratasse financiamento federal, com previsão de liberação da primeira parcela de R$ 136 milhões ainda este ano, acelerando o início das obras no primeiro trimestre de 2026.

Guerreiro enfatizou a importância da inclusão de áreas como a Vila Nasser e Bosque do Segredo, fruto de emendas e diálogo constante com a prefeita. “Essa é a vitória de uma luta coletiva, que sempre acompanhei desde meu primeiro mandato”, destacou. Ele garantiu que continuará fiscalizando e cobrando transparência em cada etapa do processo.

CATEGORIAS:
POLÍTICA

Últimas Notícias

Mais notícias

As Dez Mais

Milton - 0
Segunda, 17 de novembro de 2025. Hoje é dia Nacional de combate à Tuberculose. Faltam 39 dias para o Natal. Manchete do Correio do Estado de hoje: #Manobra...
Leia mais

Estudantes podem turbinar preparação para o UEMSVest 2026 com aulões online 100% gratuitos

ANELISE PEREIRA - 0
Na reta final de preparação para o Vestibular UEMS 2026 (UEMSVest), a Instituição promete dar um verdadeiro 'gás' nos estudos dos candidatos com o...
Leia mais

Caravina participa de reunião do MS ativo e reforça apoio aos investimentos em Bandeirantes

ANELISE PEREIRA - 0
O deputado estadual Caravina participou, nesta terça-feira (18), da reunião do programa MS Ativo Municipalismo que definiu um novo pacote de obras e investimentos...
Leia mais

As Dez Mais

Milton - 0
Terça, 18 de novembro de 2025. Hoje é Dia do Médico Veterinário Faltam 37 dias para o Natal! Manchetes do ‘Correio do Estado’: #Gigante da bioenergia pode estar...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia