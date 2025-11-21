Ronilço Guerreiro celebra pacote de pavimentação em Campo Grande

O vereador Ronilço Guerreiro ressaltou a importância do novo pacote de pavimentação e drenagem da Prefeitura de Campo Grande, que beneficiará 33 bairros com investimento de R$ 544 milhões. Para Guerreiro, a medida é fundamental para melhorar a infraestrutura, mobilidade e qualidade de vida da população, principalmente em regiões historicamente carentes de asfalto e drenagem.

Os bairros Bosque da Saúde, Noroeste e Tarumã, destacados pelo vereador em suas emendas, estão entre os que receberão intervenções. A aprovação do Plano de Equilíbrio Fiscal (PEF) pelo Tesouro Nacional permitiu que o município contratasse financiamento federal, com previsão de liberação da primeira parcela de R$ 136 milhões ainda este ano, acelerando o início das obras no primeiro trimestre de 2026.

Guerreiro enfatizou a importância da inclusão de áreas como a Vila Nasser e Bosque do Segredo, fruto de emendas e diálogo constante com a prefeita. “Essa é a vitória de uma luta coletiva, que sempre acompanhei desde meu primeiro mandato”, destacou. Ele garantiu que continuará fiscalizando e cobrando transparência em cada etapa do processo.