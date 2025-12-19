Rodolfo Nogueira fecha o ano como o deputado mais oposicionista do Brasil ao governo Lula

O deputado federal Rodolfo Nogueira (PL-MS) – eleito em 2022 com apoio do presidente Bolsonaro- encerra o ano legislativo consolidado como o parlamentar mais oposicionista ao governo Lula.

“No meu primeiro ano de mandato tivemos que nos desgastar e perder tempo apenas barrando os absurdos do desgoverno. Derrubamos medidas provisórias, decretos e vetos que só faziam mal ao povo brasileiro. Em 2026 vamos continuar nosso trabalho, mas creio que não será contra o Lula, porque Lula 4 jamais!”, afirmou Nogueira.

Levantamentos do Placar Congresso sobre a atuação parlamentar apontam Nogueira no topo do ranking nacional de oposição, à frente dos deputados Fahur e Zucco, que completam o trio mais crítico ao Palácio do Planalto.

No Mato Grosso do Sul, o protagonismo de Rodolfo Nogueira é ainda mais evidente. O deputado se destaca pela postura firme contra medidas do Executivo federal, atuação combativa em plenário e presença constante nas comissões temáticas, especialmente nas pautas ligadas ao agronegócio, à economia e à segurança pública.

Ao longo do ano, Nogueira apresentou projetos, requerimentos e discursos questionando políticas do governo Lula, além de apoiar iniciativas para sustar decretos e atos normativos considerados prejudiciais ao setor produtivo e à população. Sua atuação rendeu reconhecimento entre eleitores e lideranças políticas que defendem uma oposição mais incisiva no Congresso Nacional.

O ranking dos parlamentares mais oposicionistas do Brasil em 2025 é liderado por Nogueira em primeiro, Fahur em segundo e Zucco em terceiro.

Com esse desempenho, Rodolfo Nogueira encerra o ano como o principal nome da oposição ao governo Lula no país, reforçando sua posição de liderança política tanto em nível nacional quanto no Mato Grosso do Sul.