Rodolfo Nogueira assume presidência da Comissão de Agricultura na Câmara

O deputado federal Rodolfo Nogueira (PL-MS) foi eleito presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (CAPADR) na Câmara dos Deputados, com 32 votos favoráveis. Durante a reunião de posse, Nogueira expressou seu entusiasmo e compromisso em liderar uma comissão de tamanha relevância para o setor agropecuário.

A comissão tem como principais funções avaliar políticas públicas, analisar propostas legislativas e fiscalizar a gestão dos órgãos responsáveis pela política agrícola. Nogueira destacou a importância de integrar o setor público e privado para fortalecer o agronegócio brasileiro.

O parlamentar também ressaltou sua defesa intransigente do agronegócio, mencionando uma emenda recente que isenta carne, queijo e sal de impostos, incluindo esses itens na cesta básica. Ele lembrou o papel crucial do agronegócio na economia, representando quase 30% do PIB nacional e gerando milhões de empregos.

Nogueira também se destacou por sua atuação na CPI do MST, onde defendeu a segurança jurídica para os produtores rurais. “Vamos continuar lutando pela paz no campo”, concluiu o deputado.