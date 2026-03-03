Rock 4 You promete celebrar gigantes do rock em Campo Grande

O rock sul-mato-grossense vai ganhar um capítulo especial no próximo dia 7 de março. A Cervejaria Canalhas, em Campo Grande, será palco do “Rock 4 You”, projeto que reúne quatro grandes vozes da cena local em uma noite dedicada a clássicos do rock internacional.

Com início às 20h, o evento promete ser mais que um simples show: será um encontro histórico de intérpretes que vêm se destacando no cenário musical de Mato Grosso do Sul. Sobem ao palco Gabriel Noah, Kléber Almeida, Alison Billy e Rafael Granelli — artistas que emprestam suas vozes a tributos de grandes nomes do rock mundial.

Cada vocalista representará uma banda icônica:

Gabriel Noah interpretando Foo Fighters

Kléber Almeida trazendo os sucessos do Nickelback

Alison Billy com clássicos do Pearl Jam

Rafael Granelli revisitando Creed

A proposta é unir quatro estilos marcantes em uma única noite, oferecendo ao público uma verdadeira viagem sonora pelos anos 1990 e 2000, décadas que consolidaram o grunge, o post-grunge e o rock alternativo como movimentos globais.

Com o slogan “4 vozes, 1 só palco”, o Rock 4 You aposta na força da cena local e no poder da nostalgia para atrair os fãs do gênero. A produção destaca que os ingressos são limitados, com lote único antecipado a R$ 30,00 e valor de R$ 50,00 na hora, caso ainda haja disponibilidade. As entradas estão sendo comercializadas pela plataforma Sympla.

Além de celebrar grandes bandas internacionais, o evento reforça o protagonismo dos artistas sul-mato-grossenses, mostrando que o rock produzido e interpretado no Estado segue pulsante, conquistando público e consolidando espaços na Capital.

Para os amantes de guitarras marcantes, vocais intensos e refrões que atravessam gerações, a noite do dia 7 promete ser daquelas para cantar do começo ao fim.

