quarta-feira, 4/02/2026

Rio Aquidauana sobe, mas risco de enchente é descartado

Defesa Civil monitora áreas de risco após chuvas

Milton
Foto: Divulgação/Prefeitura de Aquidauana

Prefeitura reforça orientações à população e mantém alerta moderado

O Rio Aquidauana apresentou leve elevação de 4 centímetros entre segunda e terça-feira, mas permanece dentro da calha normal, segundo a Defesa Civil Municipal. Para haver risco de enchente no trecho entre Aquidauana e Anastácio, o nível precisaria ultrapassar 7 metros, o que não ocorre no momento. A Prefeitura, por meio da Defesa Civil e da Secretaria de Meio Ambiente, mantém monitoramento constante, realizando vistorias em Cachoeira do Campo e nos distritos de Camisão e Piraputanga.

Apesar do cenário controlado, o órgão manteve alerta moderado devido à instabilidade climática, com chuvas isoladas e ventos moderados. Até o momento, foram registrados pouco mais de 5 milímetros de chuva sem danos estruturais ou alagamentos. A Defesa Civil orienta a população a evitar margens de rios, encostas e abrigos sob árvores durante tempestades. Em caso de emergência, os moradores podem acionar o Plantão Social da Prefeitura pelo telefone 67 99288-3963.

O acompanhamento da situação segue em tempo real, garantindo resposta rápida a qualquer eventualidade. As autoridades reforçam que, apesar da chuva, não há motivos para preocupação.

BOCA AGRONEGÓCIO

