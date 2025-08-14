quinta-feira, 14/08/2025

Rinaldo pede delegacia para crimes cibernéticos

Deputado defende ação rápida contra crimes virtuais em MS

Milton
Publicado por Milton

Na sessão desta quinta-feira (14), o deputado estadual Professor Rinaldo Modesto (Podemos) reivindicou a criação de uma Delegacia Especializada em Crimes Cibernéticos em Mato Grosso do Sul. A iniciativa ganha força em meio ao caso nacionalmente conhecido como “efeito Felca”, no qual o influenciador Felipe Bressanin denunciou e ajudou a derrubar o perfil de um suspeito de exploração sexual nas redes sociais.

Rinaldo destacou a urgência da medida, principalmente pelo aumento dos crimes virtuais contra crianças e adolescentes no Estado. “São situações gravíssimas que exigem investigação rápida e especializada”, afirmou. Ele lembrou que já houve casos em Mato Grosso do Sul envolvendo autoridades presas por abuso infantil.

Segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em 2023, mais de 70 mil casos de violência sexual contra crianças e adolescentes foram registrados no Brasil, com a internet sendo uma das principais vias para aliciamento e distribuição de conteúdo ilegal.

A proposta será formalmente encaminhada ao Governo do Estado e à Secretaria de Justiça e Segurança Pública, para avaliação e possível implantação da delegacia especializada.

CATEGORIAS:
POLÍTICA

Últimas Notícias

Mais notícias

Caravina solicita implantação de radar fixo na MS-276 em Batayporã

ANELISE PEREIRA - 0
Com o objetivo de reduzir acidentes e garantir mais segurança a motoristas e pedestres, o deputado estadual Caravina apresentou uma indicação solicitando a instalação...
Leia mais

As Dez Mais

Milton - 0
Quarta, 13 de agosto de 2025. Hoje é o Dia do Psiquiatra Manchetes do dia: CORREIO DO ESTADO: “Empresa de alimentação acusa calote de 663 mil da...
Leia mais

As Dez Mais

Milton - 0
Segunda, 11 de agosto de 2025. Hoje é o DIA DO ADVOGADO. Manchetes do diários da Capital: CORREIO DO ESTADO: Empreiteira pivô de escândalo tem contratos milionários com...
Leia mais

Dólar sobe para R$ 5,40 e Bolsa recua após queda no varejo

Milton - 0
Em um dia marcado por ajustes no mercado financeiro, o dólar comercial voltou a subir e fechou esta quarta-feira (13) cotado a R$ 5,40,...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia