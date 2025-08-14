Rinaldo pede delegacia para crimes cibernéticos

Na sessão desta quinta-feira (14), o deputado estadual Professor Rinaldo Modesto (Podemos) reivindicou a criação de uma Delegacia Especializada em Crimes Cibernéticos em Mato Grosso do Sul. A iniciativa ganha força em meio ao caso nacionalmente conhecido como “efeito Felca”, no qual o influenciador Felipe Bressanin denunciou e ajudou a derrubar o perfil de um suspeito de exploração sexual nas redes sociais.

Rinaldo destacou a urgência da medida, principalmente pelo aumento dos crimes virtuais contra crianças e adolescentes no Estado. “São situações gravíssimas que exigem investigação rápida e especializada”, afirmou. Ele lembrou que já houve casos em Mato Grosso do Sul envolvendo autoridades presas por abuso infantil.

Segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em 2023, mais de 70 mil casos de violência sexual contra crianças e adolescentes foram registrados no Brasil, com a internet sendo uma das principais vias para aliciamento e distribuição de conteúdo ilegal.

A proposta será formalmente encaminhada ao Governo do Estado e à Secretaria de Justiça e Segurança Pública, para avaliação e possível implantação da delegacia especializada.