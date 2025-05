RIBAS DO RIO PARDO: SEINFRA realiza melhorias nas estradas dos assentamentos melodia e bálsamo

A Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura Pública (SEINFRA), está promovendo a manutenção das estradas rurais para garantir melhores condições de tráfego nas áreas do Assentamento Melodia e do Assentamento Bálsamo.

Nesta semana, as equipes estão atuando na recuperação das vias, com o objetivo de facilitar o acesso e melhorar a mobilidade dos moradores locais, contribuindo para o desenvolvimento da região. A expectativa é que, com as melhorias, as famílias possam usufruir de mais segurança e qualidade de vida.

“Nossa gestão tem um olhar atento para todas as regiões do município. Sabemos da importância das estradas rurais para a economia e para a vida das pessoas. Por isso, estamos investindo com responsabilidade para garantir acesso de qualidade e mais dignidade para quem vive no campo”, destacou o prefeito Roberson Moureira.

Para o secretário municipal de Infraestrutura Pública, Sandro Machado, o trabalho é fundamental para manter a integração das comunidades rurais: “Manter as estradas em boas condições é garantir que os moradores possam se deslocar com segurança e que a produção local chegue aos mercados. Esse é um compromisso que temos com toda a população rural de Ribas do Rio Pardo.”

As ações da SEINFRA fazem parte de um cronograma que contempla tanto a zona urbana quanto a zona rural, reforçando o compromisso da administração municipal com o bem-estar da população.