quarta-feira, 4/02/2026

RIBAS DO RIO PARDO: Prefeitura firma convênio com a UNIGRAN EAD e garante desconto em cursos para servidores

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

A Prefeitura de Ribas do Rio Pardo firmou convênio com a UNIGRAN EAD, que está em processo de implantação no município, garantindo 25% de desconto nas mensalidades para servidores municipais e seus dependentes de primeiro grau.

O benefício é válido para cursos de graduação e pós-graduação na modalidade a distância (EAD), ampliando o acesso ao ensino superior e incentivando a qualificação profissional dos servidores públicos.

Com a parceria, os servidores poderão estudar com mais flexibilidade, conciliando trabalho e estudos, além de contar com uma instituição reconhecida nacionalmente, que já formou milhares de profissionais em todo o Brasil.

O convênio prevê que o desconto seja aplicado sobre o valor das mensalidades, desde que o pagamento seja realizado dentro do prazo estabelecido pela instituição. A adesão ao benefício é individual e depende da comprovação de vínculo com a Prefeitura.

A iniciativa faz parte do compromisso da gestão municipal com a valorização do servidor público, investindo em educação, capacitação e oportunidades de crescimento profissional.

Mais informações sobre cursos, inscrições e condições do benefício podem ser obtidas diretamente com a UNIGRAN EAD – Polo Ribas do Rio Pardo.
67 99247-7016

CATEGORIAS:
GERAL

Últimas Notícias

Mais notícias

Raio provoca eletrocussão de jovem ao usar celular na tomada

Milton - 0
Um jovem de 19 anos sofreu uma descarga elétrica na tarde desta terça-feira (27) após utilizar o celular conectado à tomada durante um temporal...
Leia mais

Mara Caseiro acompanha obras estruturantes e reforça compromisso com desenvolvimento de Corguinho

Josimar Palácio - 0
A deputada estadual Mara Caseiro esteve no município de Corguinho para acompanhar de perto uma série de obras consideradas estratégicas para o desenvolvimento da...
Leia mais

Presidente do STF defende articulação internacional de tribunais em prol da democracia

Milton - 0
O presidente do STF e do CNJ, ministro Edson Fachin, defendeu a criação de uma rede de tribunais da América Latina e do Caribe...
Leia mais

Entrevista com o Dr. Victor Hugo Gonçalves – Advogado Tributarista

Josimar Palácio - 0
QUEM ENTENDE DE IMPOSTOS PAGA MENOS! Dr. VICTOR HUGO GONÇALVES: advogado tributarista, com atuação voltada à defesa do contribuinte e ao planejamento fiscal de pessoas...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia