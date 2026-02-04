RIBAS DO RIO PARDO: Prefeitura firma convênio com a UNIGRAN EAD e garante desconto em cursos para servidores

A Prefeitura de Ribas do Rio Pardo firmou convênio com a UNIGRAN EAD, que está em processo de implantação no município, garantindo 25% de desconto nas mensalidades para servidores municipais e seus dependentes de primeiro grau.

O benefício é válido para cursos de graduação e pós-graduação na modalidade a distância (EAD), ampliando o acesso ao ensino superior e incentivando a qualificação profissional dos servidores públicos.

Com a parceria, os servidores poderão estudar com mais flexibilidade, conciliando trabalho e estudos, além de contar com uma instituição reconhecida nacionalmente, que já formou milhares de profissionais em todo o Brasil.

O convênio prevê que o desconto seja aplicado sobre o valor das mensalidades, desde que o pagamento seja realizado dentro do prazo estabelecido pela instituição. A adesão ao benefício é individual e depende da comprovação de vínculo com a Prefeitura.

A iniciativa faz parte do compromisso da gestão municipal com a valorização do servidor público, investindo em educação, capacitação e oportunidades de crescimento profissional.

Mais informações sobre cursos, inscrições e condições do benefício podem ser obtidas diretamente com a UNIGRAN EAD – Polo Ribas do Rio Pardo.

67 99247-7016