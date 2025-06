RIBAS DO RIO PARDO: 14ª conferência municipal de assistência social no dia 25 de junho

A Prefeitura de Ribas do Rio Pardo, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, promove no dia 25 de junho a 14ª edição da Conferência Municipal de Assistência Social.

O evento será realizado das 07h às 16h, no Sindicato Rural, e tem como objetivo discutir melhorias nos serviços prestados à população por meio da política pública de assistência social.

Neste ano, a conferência tem um significado ainda mais especial, pois celebra os 20 anos do SUAS – Sistema Único de Assistência Social. A data é uma oportunidade para reforçar a importância do sistema como instrumento de garantia de direitos, especialmente para aqueles que mais precisam.

A conferência municipal é um espaço democrático de construção coletiva, onde usuários, trabalhadores, entidades da sociedade civil e o poder público podem propor ações e estratégias para o fortalecimento da rede socioassistencial do município.

O prefeito Roberson Moureira destaca a relevância do evento para o futuro da cidade:

“A Conferência é uma oportunidade de ouvir a população e aprimorar as políticas públicas que impactam diretamente a vida de quem mais precisa. Nossa gestão tem o compromisso de garantir dignidade e proteção social com responsabilidade e planejamento. Fortalecer o SUAS é construir um futuro mais justo para todos.”

A Administração Municipal convida toda a população a participar ativamente do evento, contribuindo com ideias e reflexões para a construção de uma Assistência Social mais inclusiva, forte e eficaz.