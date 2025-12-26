Retrospectiva 2025: MS encerra ano como líder nacional em vacinação com 2,5 milhões de doses aplicadas

Estado lidera o país em cobertura vacinal e se consolida como referência em imunização infantil e adulta

Mato Grosso do Sul consolidou-se neste ano como referência nacional em imunização, aplicando mais de 2,5 milhões de doses de vacinas em todo o estado e atingindo nota máxima (100 pontos) no Ranking de Competitividade dos Estados 2025, conforme levantamento divulgado pelo CLP (Centro de Liderança Pública).

O desempenho reflete o trabalho integrado entre Governo do Estado por meio da SES (Secretaria de Estado de Saúde) envolvendo os municípios e com apoio do Governo Federal, incluindo campanhas planejadas, profissionais capacitados e gestão estratégica, para garantir proteção coletiva e controle de doenças.

“Essa nota máxima em cobertura vacinal é fruto de um trabalho consistente e coletivo. Esse resultado não se explica em um único dado, mas na soma de profissionais preparados, campanhas planejadas com responsabilidade e uma gestão que coloca a saúde pública como prioridade. Cada dose aplicada representa proteção, confiança e futuro para nossa população”, destaca Frederico Moraes, gerente de Imunização da SES.

Diversas frentes de vacinação impulsionaram o desempenho de MS em 2025, evidenciando o esforço coordenado para ampliar a cobertura entre adultos, adolescentes e crianças, além de fortalecer a prevenção contra diferentes doenças. A liderança nacional resulta da convergência de indicadores positivos, com destaque para o desempenho em

Cobertura vacinal infantil acima da meta: BCG (104,68%), Hepatite B >30d (103,80%), Pneumocócica 10 (96,23%), Rotavírus (93,51%) e a Tríplice Viral D1 (96,28%).

Campanhas sazonais de sucesso: mais de 1 milhão pessoas vacinadas contra Influenza, destas mais de 400 mil em grupos prioritários (crianças, gestantes e idosos).

Vacinas especiais e proteção ampliada: imunização contra dengue com mais de 200mil doses aplicadas, atingindo 100% da meta em 23 municípios do estado;

Introdução da dose zero contra sarampo; oferta da meningocócica ACWY dose de reforço aos 12 meses em todos os municípios; extensão da vacina contra o HPV para jovens e adolescentes não vacinados de 15-19 anos até dezembro de 2025 e dez anos sem casos humanos de febre amarela

Os dados sobre a cobertura vacinal em MS foram extraídos da RNDS (Rede Nacional de Dados em Saúde) e são referentes às doses aplicadas até o dia 01/10/25 às 00:00.

Mobilização nas escolas

Em 2025, Mato Grosso do Sul intensificou ações nas escolas por meio da campanha “Aluno Imunizado”, envolvendo alunos, professores e equipes de saúde para ampliar a cobertura vacinal entre crianças e adolescentes.

A participação das escolas permitiu alcançar públicos estratégicos, reforçando a cultura de prevenção e a importância da vacinação desde cedo. A iniciativa contribuiu para consolidar a liderança nacional do estado em imunização, garantindo que mais crianças recebessem vacinas essenciais e fortalecendo a proteção coletiva. No primeiro semestre de 2025, a estratégia possibilitou a oferta de mais de 122 mil doses de vacina aos estudantes.