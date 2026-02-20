Resort vai recriar a lua na terra para turistas terem experiência espacial.

Imagina poder caminhar na Lua sem precisar ir até lá. É isso que promete um projeto ambicioso de um Resort. Batizado de Moon, o empreendimento prevê a construção da maior estrutura esférica do mundo como peça central de um megacomplexo que combina hotelaria, entretenimento e moradia de luxo. O projeto é da Moon World Resorts Inc., que estuda a expansão do projeto com a implantação do conceito em até dez países (Emirados Árabes Unidos, China, Tailândia, Brasil, Polônia, Espanha, Índia, Austrália, Egito e Estados Unidos). Segundo o projeto, as unidades internacionais seriam desenvolvidas por parceiros regionais independentes, como uma franquia, onde a empresa forneceria apenas o projeto, a marca e a expertise técnica.

O coração do empreendimento é uma estrutura esférica imitando a Lua com aproximadamente 271 metros de diâmetro e mais de 300 metros de altura, superando construções similares já existentes, como a Sphere de Las Vegas. Dentro dela funcionaria um hotel de luxo com 4 mil quartos, e no topo da esfera estaria a atração principal: um ambiente projetado para uma simulação imersiva da superfície lunar, reproduzindo todas as sensações de estar em solo lunar. A empresa afirma que a experiência será em escala real, mas ainda não detalhou como pretende recriar efeitos como gravidade reduzida ou as características ambientais do satélite natural.

Segundo o projeto, apenas essa atração poderia receber cerca de 2,5 milhões de visitantes por ano, além da possibilidade de que o espaço possa ser utilizado como ambiente de treinamento para agências espaciais. Segundo Michael R. Henderson, cofundador da Moon World Resorts, o espaço ocupará uma área de aproximadamente 500 acres e terá capacidade para receber até 10 milhões de visitantes por ano. Além da esfera central, o projeto inclui centro de convenções, áreas de bem-estar, restaurantes, espaços para eventos, polos de entretenimento e até possíveis instalações educacionais.

A área externa da estrutura principal seria cercada por torres que sustentariam uma passarela panorâmica elevada, e conterá heliporto, vertiporto, centro de transporte, estacionamentos e amplas áreas verdes, tudo abastecido com energia solar. Nas imediações, estão planejados edifícios menores em formato esférico e uma área residencial com cerca de 10 mil unidades de luxo, distribuídas em torres e estruturas temáticas. A proposta é criar um ambiente que integre moradia, lazer e trabalho. O projeto ainda está no papel, mas Henderson acredita que o anuncio do local da primeira instalação pode ocorrer ainda em 2026, com a inauguração prevista para 2032. Entre os países cotados para receber o primeiro resort com esse conceito está a China e os Emirados Árabes Unidos.