Residencial Nova Bahia terá seleção em abril e inscrições seguem até sexta-feira

A seleção dos beneficiários do Residencial Nova Bahia será realizada no dia 6 de abril de 2026 (segunda-feira), às 15h, com divulgação das 80 pessoas contempladas com unidades habitacionais. O evento será transmitido ao vivo pelo canal do Governo do Estado no YouTube e permanecerá disponível para acesso posterior.

As inscrições seguem abertas até o dia 20 de março e devem ser feitas exclusivamente pelo site da Agehab (Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul): www.agehab.ms.gov.br . Em caso de dificuldade de acesso à internet, os interessados podem buscar atendimento presencial em unidades da Rede Fácil, localizadas nos bairros Aero Rancho, Coronel Antonino e Jardim Monumento, em Campo Grande.

A iniciativa integra o programa Minha Casa, Minha Vida – Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) e prevê a destinação de 80 moradias no Residencial Nova Bahia, situado na região norte da Capital. Para participar, é necessário atender aos critérios estabelecidos pelo programa e manter os dados atualizados no sistema.

A seleção segue parâmetros definidos nacionalmente, com prioridade para grupos em situação de maior vulnerabilidade, como mulheres chefes de família, pessoas negras, pessoas com deficiência, idosos, famílias com crianças ou adolescentes, pessoas em tratamento de doenças graves, mulheres vítimas de violência doméstica, além de integrantes de povos indígenas, comunidades quilombolas, moradores de áreas de risco e pessoas em situação de rua.

Atualmente, mais de 40 mil pessoas estão cadastradas à espera de uma oportunidade em programas habitacionais no Estado. No entanto, com a aplicação dos critérios sociais e econômicos do FAR, cerca de 7 mil famílias são consideradas aptas para participação nas seleções.