Republicanos MS anuncia oficialmente apoio à Prefeita Adriane Lopes no 2º Turno em Campo Grande.

Na última segunda-feira (14), o Partido Republicanos de Mato Grosso do Sul oficializou seu apoio à prefeita Adriane Lopes, que concorre à reeleição no segundo turno em Campo Grande. O anúncio foi feito pelo deputado estadual Antonio Vaz, presidente estadual do partido. A decisão foi tomada em conjunto com a executiva estadual e municipal, representada pelo vereador Betinho, presidente do Republicanos em Campo Grande, e toda a equipe do partido.



Adriane Lopes, que já provou ser uma gestora comprometida com o desenvolvimento da capital, é formada em Direito e Teologia, além de ser pós-graduada em Administração Pública e Gerência de Cidades.

Adriane tem um histórico de defesa das famílias em situação de vulnerabilidade social e uma forte atuação na segurança pública, com quatro anos de trabalho na Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen). Além disso, idealizou importantes projetos sociais, como o Centro de Recuperação Minha Esperança, para tratamento de dependentes químicos, e o Projeto Madrinha, que entrega kits de enxoval para mães de baixa renda. Essas ações destacam seu olhar sensível às necessidades sociais da cidade.

Como prefeita, Adriane tem focado em promover o desenvolvimento econômico e social de Campo Grande, e teve grandes atuações com êxito em situações difíceis que Campo Grande enfrentou.

Para o Republicanos, sua continuidade à frente da prefeitura representa a melhor escolha para que Campo Grande siga avançando em áreas cruciais como segurança, educação, geração de emprego e empreendedorismo.

O deputado Antonio Vaz destaca a importância da escolha no segundo turno: “Adriane é a melhor opção para Campo Grande neste momento. Ela conhece a cidade, sabe das necessidades da população e tem a competência para continuar o trabalho que começou. Levamos em consideração muitos pontos, e o seu compromisso com o social, com a fé e com o povo é o que nos motivou a estar ao seu lado. O Republicanos acredita em sua reeleição como o caminho para o progresso de nossa capital. Para prefeita, Adriane Lopes nº 11. Vamos juntos, rumo à vitória”. Ao final da fala, o deputado convocou os eleitores a apoiar Adriane Lopes nesse segundo turno.