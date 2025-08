Região norte de Campo Grande vê transformação com investimento do governo de MS em pavimentação

Moradora do Nova Lima, a dona de casa Silvana Mota, 48 anos, conviveu por mais de uma década com barro na porta de casa. Em época de chuva, precisava colocar até sacola de plástico nos pés para conseguir chegar ao mercado ou ao ponto de ônibus.

Além disso, no período da estiagem, sofria com as doenças respiratórias por causa da poeira. Ela conta que desde que chegou à Avenida Cândido Garcia Lima, há 12 anos, vive a expectativa de ver todas as ruas do bairro asfaltadas.

Uma das regiões mais populosas da Capital, com mais de 41 mil moradores, o Nova Lima, região norte de Campo Grande, acumulava promessas de melhorias que quase nunca saíam do papel. Mas isso começou a mudar a partir de 2025, com a execução de uma obra de pavimentação e drenagem que passou a alterar a paisagem e o cotidiano dos moradores.

O projeto, fruto de um convênio entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Campo Grande, prevê a pavimentação de 137.361,42 metros quadrados, além de 2.593 metros de drenagem em mais de 30 ruas. Com 123 operários trabalhando no local, a obra tem entrega prevista para o segundo semestre de 2025 e investimento total de R$ 52,8 milhões, sendo R$ 27,4 milhões de contrapartida estadual.

O impacto já é sentido por quem mora ou circula na região. Leandro Gomes da Silva, 28 anos, autoelétrico, viu que o asfalto vai facilitar o acesso à oficina onde trabalha. “Antes era difícil até para caminhar. Poeira, buraco, carro atolado. Agora, com a preparação do asfalto, já melhorou muito. E o melhor ainda está por vir”, comemora.

Além da melhora na qualidade de vida, o asfaltamento abre novas possibilidades para o empreendedorismo no bairro. Flávio Oliveira Alves, 56 anos, gerente comercial, vê a obra como um divisor de águas. “Nunca quis abrir nada aqui por causa do estado das ruas. Agora, o cenário é outro. A avenida vem ganhando dinamismo e vida. O que antes estava esquecido, agora passou a ser uma boa oportunidade para os negócios”.

O secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Guilherme Alcântara de Carvalho, resume a importância da intervenção: “Estamos levando dignidade e valorização a um dos maiores bairros de Campo Grande. E essa obra muda a rotina de milhares de pessoas”, comenta.

Para os moradores da região, a chegada do asfalto representa mais do que melhoria urbana, é sinal de reconhecimento e perspectiva de futuro. O fim do barro e da poeira é só o começo de um novo capítulo: o de um bairro promissor.