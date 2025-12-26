sexta-feira, 26/12/2025

Recusa de venda de drogas termina em ataque a facadas em Tiradentes

Milton
Publicado por Milton
Um homem de 24 anos foi socorrido na manhã desta quarta-feira (25) após ser esfaqueado e levado à UPA Tiradentes com ferimentos graves pelo corpo. Segundo a Polícia Militar, dois homens deixaram a vítima na unidade de saúde alegando que o crime teria ocorrido no Jardim Noroeste, mas fugiram antes de serem identificados. A vítima afirmou não conhecer os suspeitos e disse que recusou vender drogas a um homem que se aproximou.

A equipe médica constatou três cortes no braço esquerdo, um na parte posterior do mesmo braço, uma lesão nas costas e duas na cabeça, provavelmente provocadas por um facão. O caso foi registrado na Depac Cepol como tentativa de homicídio e lesão corporal e segue sob investigação. A polícia busca identificar os autores e localizar o local exato do ataque.

