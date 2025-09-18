Recrutamento geral da Funsat engloba 153 profissões nesta quinta-feira 

Vagas ofertadas por 192 empresas de Campo Grande estão disponíveis na Funsat (Fundação Social do Trabalho) nesta quinta-feira (18). A divulgação reflete o painel de intermediação da pasta, que disponibiliza, na data, pré-entrevistas para contratações em 153 ocupações diferentes.

Somente no setor de Varejo, são mais de 600 vagas captadas, com oportunidades para operador de caixa (138 postos), repositor de mercadorias (68), atendente de padaria (7), açougueiro (12), padeiro (3), gerente comercial (3) e duas vagas para representante comercial autônomo.

Em outras áreas, destacam-se os processos seletivos para soldador (3 vagas), servente de obras (24), pedreiro (10), além de quatro anúncios urgentes para porteiro. Há ainda 917 oportunidades sem exigência de experiência prévia, distribuídas em 59 funções diferentes.

A lista inclui, por exemplo, vagas para ajudante de carga e descarga de mercadoria (21), atendente barista (10), atendente de lanchonete (6), coletor de lixo (20), operador de processo de produção (100) e três vagas para vendedor interno.

Para concorrer, é necessário estar com o cadastro ativo na Funsat, localizada na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória, com atendimento das 7h às 17h.

Emprega CG na UPA

A próxima edição do Emprega CG ocorre na Rua Benjamin Adesão, s/n, no Jardim Leblon, na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do bairro. Serão disponibilizadas 150 vagas, distribuídas em 18 funções.

A ação contempla recrutamentos para cinco empresas parceiras da Funsat: Fort Atacadista, Guatós, Supermercado Pires, Tahto e JBS Couros. Todas contarão com representantes presentes no local, prontos para contratar, com ou sem experiência prévia.

As oportunidades incluem cargos como: operador de caixa, repositor, atendente de frios em padaria, atendente de açougue, fiscal de prevenção de perdas, peixeiro, empacotador, vendedor pracista, motorista entregador, auxiliar de linha de produção, auxiliar de estoque, auxiliar de limpeza, estoquista, pedreiro, auxiliar de instalação, auxiliar de escrita fiscal, vendedor interno e atendente de lojas.

Serviço:

Emprega CG nº 56/2025

Data: Quinta-feira, 18 de setembro

150 vagas em 18 profissões

Cinco empresas com processos seletivos

Horário: 8h às 12h

Local: UPA Leblon

Endereço: Rua Benjamin Adesão, s/n, Jardim Leblon