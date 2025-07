Receita Federal apreende R$ 5 milhões em mercadorias irregulares no MS

A Receita Federal apreendeu cerca de R$ 5 milhões em mercadorias transportadas irregularmente por um caminhão de transportadora no Mato Grosso do Sul. A operação foi realizada na noite de 17 de julho pelo Grupo Regional de Vigilância e Repressão (GRVR), na BR-262, entre Campo Grande e Ribas do Rio Pardo.

A carga, composta por aproximadamente 400 volumes com peso estimado em 30 toneladas, incluía eletrônicos, perfumes, relógios, óculos e vestuário. Os produtos estavam sem documentação fiscal e são considerados objeto de descaminho.

O trabalho foi resultado de ações de monitoramento e análise de risco intensificadas recentemente pela Receita. As mercadorias apreendidas passarão por triagem. Caso confirmada a ilegalidade, poderão ser leiloadas, doadas a entidades sociais ou incorporadas ao setor público.

A ação reforça o combate ao crime organizado, protege o comércio nacional e evita que produtos nocivos cheguem ao consumidor.