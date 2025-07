Rafinha encerra carreira aos 39 e mira futuro como comentarista

O lateral-direito Rafinha anunciou sua aposentadoria do futebol nesta segunda-feira (21), aos 39 anos. O ex-jogador participou ao vivo do programa Seleção sportv, onde comunicou sua decisão e revelou que seguirá carreira como comentarista nos canais Globo. “Hoje anuncio oficialmente o fim da minha carreira como jogador. Um momento muito especial na minha vida”, declarou emocionado.

Sem clube desde março, quando deixou o Coritiba, Rafinha optou por não seguir nos gramados após 85 dias de sua segunda passagem pelo clube que o revelou. Com trajetória vitoriosa, passou por Schalke 04, Genoa e brilhou no Bayern de Munique, onde conquistou a Liga dos Campeões e sete Bundesligas. No Brasil, fez história com Flamengo, Grêmio e São Paulo.

Rafinha encerra a carreira com 26 títulos e diz sair realizado: “Realizei todos os meus sonhos no futebol”.