Rádio Difusora Pantanal é a emissora oficial da 2ª Expogenética MS 2025

Evento reunirá rodeio internacional, grandes shows e expectativa de mais de R$ 100 milhões em negócios

A Rádio Difusora Pantanal FM 101.9, conhecida como a rádio do agro, será a emissora oficial da 2ª Expogenética MS 2025, que acontece de 30 de outubro a 9 de novembro, em Campo Grande. O evento promete unir tradição, música, genética de ponta, negócios e entretenimento em uma das maiores celebrações do agronegócio sul-mato-grossense.

Rodeio e competições de alto nível

O Rodeio Internacional será realizado entre 30 de outubro e 1º de novembro, marcando o encerramento da temporada da PBR Brasil, com os principais competidores do país. Destaque para Gustavo Luiz da Silva, atual campeão da etapa de Campo Grande e detentor da tríplice coroa, e para João Paulo Velasco, apontado como favorito ao título de 2026.

Grandes atrações musicais

A programação de shows promete agitar o público com grandes nomes da música sertaneja:

30/10 – Gravação do DVD de Kaio & Gabriel, com participações especiais

31/10 – Eduardo Costa

01/11 – Jads & Jadson

08/11 – Ana Castela

Os shows terão entrada gratuita, exceto o show de Ana Castela e os camarotes, que serão pagos.

Negócios e inovação no agro

Além do entretenimento, a Expogenética mantém seu foco no setor produtivo, com leilões de genética, palestras técnicas, provas equestres, shopping de animais, feira comercial e parque de diversões Ita Center Park.

O presidente da Acrissul, Guilherme Bumlai, destacou a importância do evento.

“Estamos preparando uma festa que valoriza o campo e a cultura. É uma oportunidade de mostrar a força da nossa pecuária e de oferecer entretenimento de qualidade para toda a população.”

A expectativa é superar os números da edição anterior, com movimentação econômica entre R$ 80 milhões e R$ 100 milhões, público superior a 100 mil pessoas e impacto positivo em setores como hotelaria, gastronomia, transporte e comércio.

Onde tem tradição, música e rodeio, lá está a Rádio Difusora Pantanal, a voz do povo e do campo, marcando presença nos maiores eventos do nosso MS!

Mais informações: @nelore_ms e @campogranderodeofest.