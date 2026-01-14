quarta-feira, 14/01/2026

R$ 35 milhões na Mega-Sena: prêmio acumula novamente

Milton
Publicado por Milton
Foto: Ilustrativa

O concurso 2.959 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (13), não teve ganhador para as seis dezenas, fazendo com que o prêmio estimado para o próximo sorteio, marcado para sexta-feira (15), alcance R$ 35 milhões. Os números sorteados foram 18, 26, 35, 41, 44 e 45. Apesar de ninguém ter acertado o prêmio máximo, 27 apostas conseguiram cinco acertos e receberão R$ 58.801,80 cada, enquanto 1.883 apostas acertaram quatro dezenas, garantindo R$ 1.389,80 por bilhete.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6, e milhões de brasileiros seguem tentando a sorte na esperança de conquistar valores milionários. Com a Mega-Sena acumulada, a expectativa cresce e aumenta o movimento nas lotéricas, reforçando o sonho do grande prêmio. Mesmo sem um vencedor principal, os prêmios das quinas e quadras mostram que a loteria ainda distribui valores expressivos, mantendo a esperança de milhões de apostadores em todo o país.

CATEGORIAS:
DESTAQUE

Últimas Notícias

Mais notícias

Primeiro‑ministro do Canadá confirma visita ao Brasil em abril

Milton - 0
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva falou por telefone com o primeiro‑ministro do Canadá, Mark Carney, na tarde desta quinta‑feira, e durante o...
Leia mais

IPVA 2026: optou pelo parcelamento? Confira os prazos e condições para pagamento

Milton - 0
Os contribuintes de Mato Grosso do Sul que optaram pelo parcelamento do IPVA 2026 devem ficar atentos ao calendário de vencimentos definido pela Secretaria...
Leia mais

Bolsonaro sofre queda em cela; médico confirma traumatismo craniano leve

Milton - 0
O ex-presidente Jair Bolsonaro sofreu um traumatismo craniano leve após cair enquanto caminhava em seu quarto na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília. O...
Leia mais

Sidney Assis, radialista e ex-vereador, é encontrado morto

Milton - 0
O radialista e ex-vereador Sidney Assis foi encontrado morto na manhã desta terça-feira em Coxim, cidade onde nasceu e construiu sua trajetória. Reconhecido em...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia