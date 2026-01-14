R$ 35 milhões na Mega-Sena: prêmio acumula novamente

O concurso 2.959 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (13), não teve ganhador para as seis dezenas, fazendo com que o prêmio estimado para o próximo sorteio, marcado para sexta-feira (15), alcance R$ 35 milhões. Os números sorteados foram 18, 26, 35, 41, 44 e 45. Apesar de ninguém ter acertado o prêmio máximo, 27 apostas conseguiram cinco acertos e receberão R$ 58.801,80 cada, enquanto 1.883 apostas acertaram quatro dezenas, garantindo R$ 1.389,80 por bilhete.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6, e milhões de brasileiros seguem tentando a sorte na esperança de conquistar valores milionários. Com a Mega-Sena acumulada, a expectativa cresce e aumenta o movimento nas lotéricas, reforçando o sonho do grande prêmio. Mesmo sem um vencedor principal, os prêmios das quinas e quadras mostram que a loteria ainda distribui valores expressivos, mantendo a esperança de milhões de apostadores em todo o país.