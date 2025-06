Propostas de melhoria apresentadas na câmara municipal de Campo Grande

O Vereador Dr. Jamal apresentou à Câmara Municipal de Campo Grande um conjunto de indicações visando promover melhorias urbanas e atender às demandas da população. As propostas contemplam diferentes bairros da cidade, com foco em infraestrutura, segurança viária e limpeza pública. Confira:



Solicitação de viabilidade para o recapeamento da pavimentação asfáltica em toda a extensão da Rua Bacuri, no bairro Coophatrabalho.

Realização de operação tapa-buracos em toda a extensão da Rua Japão, nos bairros Jardim Jóquei Clube e Vila Marcos Roberto.

Reparo na tampa de esgoto na Rua Professor Severino Ramos de Queiroz, na altura do número 691, na confluência com as ruas João Pedro de Souza e Antônio Corrêa, na Vila Glória.

Limpeza com capina na Avenida Dona Otília Barcelos, no trecho entre a Avenida Ernesto Geisel e a Rua Noruega, na Vila Jacy.

Operação tapa-buracos na Rua Luiz Ceciliano Vilares, na Vila Glória.

