Projeto que protege direitos de crianças e adolescentes ganha novo impulso com requerimento de Antonio Vaz

Na última quarta-feira (5), o deputado estadual Antonio Vaz (Republicanos) apresentou um requerimento solicitando a criação de uma Comissão Especial na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALMS). O deputado do Republicanos pede para analisar o projeto de Resolução 002/2020 de sua autoria, cuja proposta prevê a instituição da Comissão Permanente de Defesa dos Direitos da Criança, Adolescente e Juventude, um espaço essencial para fortalecer a proteção e a garantia de direitos dessa parcela da população.

O projeto tramita na Casa desde 2020 e, para que sua criação seja efetivada, é necessário que uma Comissão Especial Temporária seja formada previamente. Esse grupo temporário de parlamentares terá a responsabilidade de analisar e deliberar sobre a proposta, garantindo que ela siga os trâmites legislativos adequados e possa ser implementada na forma do Regimento Interno da casa. O objetivo é estruturar um espaço de debate contínuo e especializado para tratar de políticas públicas voltadas à infância e juventude, garantindo um acompanhamento mais rigoroso e assertivo das iniciativas destinadas a esse público.

A criação da Comissão Permanente de Defesa dos Direitos da Criança, Adolescente e Juventude representa um avanço significativo dentro do Legislativo estadual. O colegiado terá atribuições importantes, como fiscalizar, propor e acompanhar ações voltadas à proteção dos menores, garantindo que suas demandas tenham um canal permanente de debate e desenvolvimento dentro da Assembleia Legislativa. Questões como educação, combate à violência infantil, assistência social e direitos fundamentais estarão no centro das discussões, possibilitando que projetos e políticas públicas sejam aprimorados e colocados em prática com mais eficiência.

O deputado Antonio Vaz tem se dedicado a essa causa, apresentando diversas proposições e defendendo pautas voltadas ao bem-estar das crianças e jovens do estado. Ele reforça a necessidade de uma estrutura institucionalizada para tratar desses temas de maneira mais aprofundada. “A gente não pode tratar a defesa das crianças e dos jovens só de vez em quando. É um assunto sério e precisa de atenção o tempo todo. Por isso, é importante ter uma comissão permanente que acompanhe de perto as políticas públicas voltadas para eles, garantindo que tenham seus direitos protegidos e mais oportunidades para um futuro melhor”, ressaltou o parlamentar.

A criação dessa comissão permitirá que o Legislativo atue de forma mais efetiva na construção de um ambiente seguro e promissor para as novas gerações. O requerimento apresentado por Antonio Vaz reforça seu compromisso com essa causa e agora aguarda a análise dos parlamentares da ALMS para que os próximos passos sejam definidos e a proposta possa seguir adiante.